CIUDAD DE MEXICO (AP) — Angélica Vale regresa a las telenovelas con “La fan”, una comedia sobre una admiradora precisamente de telenovelas, creada a partir de una idea que la actriz mexicana tuvo hace más de una década.

La producción de Telemundo se estrena el próximo martes. En ella, la estrella de “Amigas y rivales” y “La fea más bella” da vida a Valentina Pérez, quien vive para soñar con su ídolo, Lucas Duarte, un famoso actor de telenovelas interpretado por Juan Pablo Espinosa. Pérez es fundadora del club de fans de Duarte, “Las Lucalocas”, y aunque parece imposible, un día lo conoce.

“Esta es una comedia romántica pero con toques de sitcom”, dijo Vale en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Angeles. “Estoy fascinada de que Telemundo se haya aventado esto con una idea original mía, que se hayan enamorado ellos de mi idea tanto como yo”.

“Todos somos fans, todos tenemos un ídolo”, dijo la actriz sobre su inspiración para la historia. “Tenía 10 años en un cajón esperando a que la realizaran y por fin. Yo sé que Diosito acomoda las cosas en el lugar y en el momento que deben de ser”.

El proyecto llega en un momento en el que el público ha comenzado a favorecer más las series que las telenovelas, y Vale no descartó que “La fan” pueda seguir este formato con más de una temporada.

“Cuando estaba haciendo ‘La fea’ alguna vez lo comenté, ‘Oigan, ¿y si terminamos ahorita y lo hacemos temporadas y regresamos en un año?’, pero pues todos me volvieron a ver con cara de loca. No estaba yo equivocada, creo que hubiera sido una muy buena idea”, señaló. “Ojalá el público aceptara tanto esta historia (‘La fan’) que la volvieran serie, la verdad es que sí me encantaría”.

Miguel Varoni, Scarlet Ortiz, Ximena Duque, Jonathan Islas y Gabriel Porras completan el elenco, mientras que el dúo venezolano Chino y Nacho compuso e interpreta el tema musical del programa, “Soy tu fan”.

Vale adelantó que Valentina es huérfana y que una amiga con la que creció le dejó su hijo al morir. “Tiene como ocho trabajos, siempre está tratando de luchar, de salir adelante, de seguir conquistando sueños. Lo único que la hace feliz es llegar a su casa a prender la tele y ver la telenovela de su ídolo Lucas Duarte”.

Cuando lo conoce, “algo pasa que se quedan como pegados, el destino los junta y los junta y no se pueden volver a separar”, agregó.

Algunos de los actores fueron elegidos sin pensar en otras opciones para sus papeles, pero en el caso de Lucas Duarte, encontrar al actor que lo interpretaría requirió varias pruebas.

“El día de la audición de Juan Pablo hicimos química y nos entendimos la primera vez que nos vimos a los ojos”, dijo Vale. “Amamos lo que hacemos, amamos el teatro, respetamos lo que hacemos y creo que gracias a eso podemos burlarnos de nosotros mismos y de esta carrera también un poco. Es un gran actor”.

El humor sobre las telenovelas es una de las claves de la producción. Vale dijo que tomaron en cuenta anécdotas de sus propias experiencias como actores.

“Nos burlamos de la industria todo el tiempo, es algo que disfrutamos mucho”, apuntó. “Sí nos estamos atreviendo a burlarnos del mismo género, nos estamos burlando mucho de la telenovela, de la típica telenovela”.

Fuera de dar la idea y actuar, Vale no trató de dirigir o producir. Ese trabajo corrió a cargo de Miguel Varoni, Claudio Callao y Otto Rodríguez, en la dirección, y de Carmen Cecilia Urbaneja, José Gerardo Guillén y David Posada en la producción ejecutiva.

“Ya con dar la idea y estar actuando era suficiente”, dijo Vale. “Creo que si me voy a atrever a escribir … tendría que no actuar, una cosa u otra, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”.

Las grabaciones terminaron el 22 de diciembre y para Vale ese es otro de los milagros de esta producción, pues por primera vez acabó el rodaje antes de salir al aire.

“Ahora me puedo sentar en mi casa quizá a verla, cosa que nunca me había pasado”, dijo con alegría.