“Sons of Anarchy” regresa doblada al español

CIUDAD DE MEXICO (AP) — El drama sobre un club de motociclistas dedicado al crimen, “Sons of Anarchy”, será estrenado por primera vez doblado al español en Estados Unidos.

La serie debutará el próximo martes en NBC Universo a las 10:00 p.m. (hora del Este). Estrenada originalmente en 2008 por FX, sigue sumando admiradores mientras los temas que aborda —tráfico de drogas, rivalidad entre pandillas y conflictos personales de Jackson “Jax” Teller (Charlie Hunnam)— parecen más vigentes que nunca.

“Son los mismos actores y todo lo demás, pero ahora será en español”, dijo en una entrevista telefónica reciente el actor Emilio Rivera, quien interpreta a Marcus Alvarez, el jefe de la pandilla rival Mayans MC. “El idioma es diferente y se verá otro significado, simplemente véanlo”.

Sons of Anarchy es el nombre del club de motociclistas donde Jax es vicepresidente. Sus integrantes tratan de mantener el control del crimen en el pueblo de Charming, aunque no sin enfrentar la resistencia de Marcus y los Mayans

“Simplemente es un villano enfocado a su familia y es muy directo”, sostuvo Rivera sobre su personaje. “Hace las cosas de acuerdo a las reglas, pero lo afectan y tiene que demostrarles que con él no se juega. Hace su trabajo como cualquier otro”.

Rivera tuvo un pasado similar, marcado por roces con la ley.

“Era un poco un chico malo, con drogas y pandillas casi toda la primera mitad de mi vida. Cuando tenía 29 años logré estar sobrio y empecé a actuar y a poner mis experiencias en los personajes que interpreto”, dijo el actor entre cuyos créditos destacan la serie “Z Nation” y la película “48 Hours to Live”. “La vida que tuve no te la pueden enseñar en la escuela”.

El creador “Sons of Anarchy”, Kurt Sutter, tomó en cuenta la dualidad que originó los clubs de motociclistas para la historia de Jax.

“Los clubs de motociclistas comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los héroes de guerra y muchos de los pilotos de combate regresaron (a Estados Unidos) y tenían problemas para adaptarse a la normalidad”, apuntó. “En un tiempo muy corto, unos 15 años, estos grupos de exhéroes de guerra con chaquetas de cuero pasaron de ser eso a ser identificados como bandas de crimen organizado. Esa parte me encantaba y así surgió la historia”.

Para Sutter, “Sons of Anarchy” es un drama sobre la familia y la manera en que las decisiones de Jax lo han involucrado en este tipo de vida.

“Desde fuera parece un programa inherentemente violento, o que no resuena con el público, pero mi experiencia es que la gente me dice, sobre todo las mujeres, ‘este es el tipo de programa que nunca pensé que vería y que me gustaría’, y a pesar de esto están fascinadas con él”.

En marzo, Sutter grabará el piloto de “Mayans MC”, la serie con la que planea continuar la mitología de “Sons of Anarchy”.

“Es genial porque es básicamente un elenco latino y se desarrollará en una ciudad ficticia en la frontera de California y México”, apuntó. “Espero que si tenemos la oportunidad de continuar podamos contar historias que no sólo le hablen a la cultura de los motociclistas sino a la cultura latina y la cultura mexicana”.

Rivera será parte del piloto. “Me acabo de enterar que seré parte de ese programa. Es Kurt Sutter así que seré parte de él”.