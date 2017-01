Anya Taylor-Joy, la nueva reina del terror

CHICAGO_ No se dejen engañar por ese rostro angelical. Anya Taylor-Joy disfruta mucho hacer filmes de terror.

Para prueba, su primer protagónico en “The Witch”, estrenada en febrero del año pasado y que incluso asustó “muchísimo” al mismísimo Stephen King “el maestro del terror”.

Y también a la madre y abuela de la actriz.

“Siempre me están diciendo: ‘¿Por qué haces este tipo de películas? ¡Nos estás traumando Anya, por favor!”, contó Taylor-Joy a HOY en entrevista telefónica, a propósito del filme “Split”, que estrena en cines este 20 de enero.

En dicha cinta, la actriz de 20 años -hija de papá mitad argentino y mamá mitad española- vuelve a tomar el camino oscuro del terror ahora junto a James McAvoy y dirigidos por M. Night Shyamalan (“Sixth Sense”, Signs”, “Lady in the Water”).

“Split” tiene como eje principal el trastorno disociativo de la personalidad (o DSM). Kevin (McAvoy) es un individuo que ha manifestado 23 identidades diferentes a su psiquiatra la Dr. Fletcher (Betty Buckley).

Una de esas personalidades secuestra a tres adolescentes, Claire (Haley Lu Richardson), Marcia (Jessica Sula) y Casey (Anya Taylor-Joy). Para pode escapar, ellas deberán convencer a algunas de las personalidades que las libere, pero se darán cuenta que Kevin tiene una personalidad más apodada “La Bestia”.

“Obviamente comenzamos con el DSM como una forma de inspiración, pero al ver la película te das cuenta que lo llevamos a un punto muy fantástico y fuera de la realidad”, agregó Anya sobre la trama.

Ya encaminada en el “lado oscuro” de la personalidad gracias a otros filmes de terror, no le costó trabajo afrontar los miedos.

“Lo que sí es que Casey es mucho más silenciosa que yo, por lo que pasé mucho tiempo siendo silenciosa, tratando de aprender cómo ella veía el mundo. Ella toma información, la entiende y la guarda en la memoria para usarla en el momento oportuno. Yo soy muy diferente. Soy muy impulsiva, hablo todo el tiempo, soy muy charlatana; fue callarme un poco y ser más observadora”, aseguró.

Actuar con un solo hombre pero con distintas personalidades, fue un desafío para la actriz. Detalló que le resultó “interesante” cómo M. Night Shyamalan dejó “pedacitos” de información en el guión y en la película, que al verla ya terminada le permitieron entender “Split” un poco más.

Y está convencida que nadie habría podido hacer mejor el personaje que James McAvoy.

“Tiene tanto talento, es un genio total. No tenía nada de miedo entrar a todas las escenas con todo. Podías ver de cerca todos los músculos de su cara moverse. Es un hombre genial, gracioso, divino, la pasamos bien, me sentí muy apoyada por él”, destacó.

‘La oscuridad me encontró’

Con “Split” y “The Witch” en su filmografía, Anya tiene las credenciales suficientes para convertirse en “la nueva reina del terror” -o “Scream Queen”- como en su momento fueron llamadas y en proyectos muy distintos actrices como Jamie Lee Curtis -“Halloween”- y su mamá Janet Leigh -”Psycho”-, aunque en su caso, lo suyo fue una atracción natural por el camino “oscuro”.

“No la estaba buscando, pero la oscuridad pero me encontró. Me parece que es un sitio muy honesto. La gente a veces quiere decir que todo está lindo, ‘light’ y no es así. Toda la gente tiene un poquito de oscuridad dentro y quiero mostrarlo en las películas, me hace sentir menos sola, saber que hay gente que está pasando por todo esto, que se siente incomprendida por la familia. Me gusta contar esas historias, creo que genera una sensación de comunidad”, dijo.

Como actriz le parece muy divertido que películas de este tipo le den un lugar seguro para expresar sus emociones.

“Puedes gritar, puedes llorar, puedes hacer cualquier cosa y está bien, porque estás haciendo un película; me siento más estable porque tengo un lugar para hacer esto y no lo estoy haciendo en mi vida real”.

“¿Acaso lo usas como terapia?”, le pregunté.

“Totalmente. Cuando llego a casa, estoy agotada y feliz, me saqué todas las emociones y sentimientos que no quería cargar más. Y los dejé en un lugar muy seguro, rodeada de gente que quiero y haciendo lo que me encanta, que es actuar”.

