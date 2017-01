Invitan a grupos musicales a participar en ‘Chicago Voices’

Fifth Harmony debuta como cuarteto en los People’s Choice

LOS ANGELES (AP) — Fifth Harmony debutó como cuarteto en los People’s Choice Awards. En su primera actuación desde la salida de su integrante Camila Cabello el mes pasado, el grupo de chicas interpretó su mayor éxito, “Work From Home”, en el Teatro Microsoft en Los Ángeles el miércoles por la noche. Cada una tuvo … Seguir leyendo Fifth Harmony debuta como cuarteto en los People’s Choice →