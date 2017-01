Celebridades de Hollywood protestan contra Trump en EEUU

WASHINGTON (AP) — Si había curiosidad por saber dónde estaban muchas de las celebridades de Hollywood durante la asunción presidencial de Donald Trump, el sábado quedó aclarado: gran número de esas personalidades participaron en marchas femeninas multitudinarias en Washington y otras ciudades para enviarle al nuevo mandatario un enérgico mensaje de que él se encamina a una confrontación y que, como afirmaban muchas pancartas, los derechos de las mujeres son derechos humanos.

Madonna, Julia Roberts, Scarlett Johansson, Cher, Alicia Keys, Katy Perry, Emma Watson, Amy Schumer, Jake Gyllenhaal y la dirigente feminista Gloria Steinem fueron sólo algunos de los artistas que marcharon en Washington, donde las autoridades dijeron que la multitud quizá rebasó el medio millón de personas.

En Nueva York, Helen Mirren, Cynthia Nixon y Whoopi Goldberg se sumaron a la multitud de inconformes que marcharon hasta la Trump Tower, la residencia del magnate. En Park City, Utah, donde se lleva a cabo el Festival Cinematográfico Sundance, participaron en la protesta la presentadora de televisión Chelsea Handler, así como Charlize Theron, Kristen Stewart y otras más. En Los Ángeles, Miley Cyrus, Jamie Lee Curtis, Demi Lovato y Jane Fonda figuraron entre las decenas de miles de manifestantes.

En la capital, una muchedumbre de mujeres que llevaban gorros rosas con orejas puntiagudas de gato en señal de burla contra el nuevo presidente se extendía a lo largo y ancho del lugar cuando Madonna subió al escenario y, como todo el mundo esperaba, dio rienda suelta a sus comentarios.

“Sí, he pensado muchísimo en destruir con explosivos la Casa Blanca”, afirmó. “Pero sé que esto no cambiará nada. No podemos caer en la desesperación”.

En contraste, Madonna propuso una “revolución de amor”.

La ícono del pop Cher, en una entrevista tras bambalinas, expresó confianza en que la gente se movilice ahora contra Trump de la manera como lo hizo contra la Guerra de Vietnam.

“Creo que la gente está más temerosa que nunca”, afirmó la cantante de 70 años. “Vemos que todo lo que ganamos se nos está yendo de las manos. No es sólo un aspecto, es todo; todos los avances que logramos se están perdiendo”.

A la pregunta de si piensa que el nuevo presidente escuchará el mensaje de la marcha, respondió: “No me importa qué es lo que él escuche. Lo importante es lo que la gente está escuchando. Él lo oirá, pero no le prestará atención”.

La actriz Edie Falco, de “Los Soprano” y “Nurse Jackie”, subrayó: “Todos los que conozco están hoy aquí”.

“Nunca sentí que algo fuera tan importante en mi vida”, afirmó. “No vamos a decir simplemente ‘está bien”’, declaró la artista en referencia a la agenda de Trump. “Porque no está bien”.

La actriz America Ferrera dijo a las miles de mujeres reunidas que todas participaban en la marcha “a favor de la esencia moral de esta nación, contra la que nuestro nuevo presidente está haciendo la guerra. Nuestra dignidad, nuestro carácter, todos nuestros derechos están bajo ataque, y una plataforma de odio y división asumió el poder ayer. Pero el presidente no es Estados Unidos… Nosotros somos Estados Unidos, y estamos aquí para quedarnos”.

Muchos hombres también participaron en la marcha en Washington, algunos de los cuales llevaron puestos gorros con orejas de gato en solidaridad. Entre los artistas que actuaron estuvieron Janelle Monae y el músico de soul Maxwell.

