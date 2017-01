¿Regreso completo? Mel Gibson recibe una nominación al Oscar

Lista de nominados a la 89na entrega anual del Oscar

Lista de nominados a la 89na entrega anual de los Premios de la Academia, según se anunció el martes. Mejor película: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester by the Sea", "Moonlight". Dirección: "Arrival", Denis Villeneuve; "Hacksaw Ridge", Mel Gibson; "La La Land", Damien Chazelle; "Manchester by …