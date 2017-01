Rodrigo Prieto y Lin-Manuel Miranda, los latinos que van por el Oscar

CHICAGO_ Aunque la octogésima novena entrega de los premios Oscar augura ser toda “La La Land”, cuando las estatuillas doradas se entreguen la noche del 26 de febrero todavía hay espacio para la sorpresa.

Este 24 de enero la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció la lista de los nominados; “La La Land” lleva la delantera con un récord histórico de nominaciones -14 en total- empatando así el récord impuesto por los filmes “Titanic” (1997) y “All About Eve” (1951).

En su momento, “Titanic” ganó diez de las nominaciones y “All About Eve”, seis.

En octubre pasado durante su paso por quincuagésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Chicago donde presentó “La La Land”, el director Damien Chazelle enfatizó en entrevista a HOY que este filme era “su proyecto soñado” y reconoció

la gran influencia de “Casablanca” (1942) en el filme protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, quienes están nominados al Oscar en las categorías Mejor Actriz y Mejor Actor respectivamente.

“Estaba con mi novia en unas vacaciones navideñas en Idaho. Fuimos a un cine local y estaban proyectando ‘Casablanca’; hacía mucho que la había visto y nunca la había visto en una sala de cine; verla así me recordó que algunas cosas no son pasadas de moda, son eternas”, compartió.

Un mexicano y un boricua

En la lista de nominados a los Oscar, sólo figuran dos latinos: El director de cinematografía de origen mexicano Rodrigo Prieto, y el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Prieto compite en la categoría de Mejor cinematografía siendo esta su segunda nominación al Oscar en dicha categoría ya que estuvo nominado en 2005 por “Brokeback Mountain”.

Este es el cuarto año consecutivo en que un mexicano está nominado en esta categoría ya que los tres años anteriores Emmanuel Lubezki ganó sus tres estatuillas consecutivas por su trabajo en “Gravity”, “Birdman” y “The Revenant”.

En diciembre pasado en entrevista con HOY, Prieto elaboraba sobre su trabajo en “Silence”, filme dirigido por Martin Scorsese.

Cuando comenzamos a hablar más en forma sobre ‘Silence’ era encontrar qué lenguaje le íbamos a dar esta película (…). Teníamos que mostrar la ausencia o el silencio de Dios y causar la pregunta ¿acaso no está aquí Dios y no ve estas cosas terribles que están pasando? ¿Por qué no interviene? Estas son preguntas muy importantes sobre todo para un sacerdote misionero, enfrentarse a la naturaleza, enfrentarse a la brutalidad del ser humano y a la belleza de la naturaleza”, relató.

Otro que podría hacer historia es el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda quien tras ganar el Emmy, el Tony y el Grammy por el musical “Hamilton”, de llevarse el Oscar a la mejor canción con “How Far I’ll Go” -de la cinta animada de Disney “Moana”- se pondría al tú por tú con su compatriota Rita Moreno que es la única hispana en haber obtenido esos cuatro premios.

La octogésima novena entrega se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, será presentada por Jimmy Kimmel y se transmitirá por el canal ABC.

