Lanzan Telemundo Films

Arrestan al actor Shia LaBeouf afuera de museo en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada del jueves tras un supuesto altercado con un hombre afuera de un museo en Nueva York. Según la policía, LaBeouf le quitó la bufanda a un hombre no identificado de 25 años afuera del Museum of the Moving Image en Queens, arañándole la … Seguir leyendo Arrestan al actor Shia LaBeouf afuera de museo en Nueva York →