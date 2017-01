El Blues Festival será en Millennium Park

CHICAGO_ Para su trigésima cuarta edición a realizarse del 9 al 11 de junio, el Blues Festival se muda del Grant Park al Millennium Park y celebrará la influencia del blues urbano en géneros como el rock, el rap, el R&B y el hip-hop.

La cita será en el Jay Pritzker Pavilion y entre los artistas que actuarán en esta edición están Billy Branch and The Sons of Blues junto a su artista invitado James Cotton, así como William Bell, Gary Clark Jr., Rhiannon

Giddens y Ronnie Baker Brooks.

En comunicado se destacó que el programa completo se revelará durante la primavera.

“La municipalidad de Chicago está comprometida en presentar actuaciones en vivo de alta calidad, con artistas internacionales, nacionales y locales que celebran la rica historia del blues de Chicago y su influencia en todos los géneros de la música”, precisó Mark Kelly, comisionado del Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales.

El festival abrirá el 9 de junio con la celebración del 40 aniversario de Billy Branch and the Sons of Blues. Para esta actuación especial, Branch presentará a varios de los artistas que han sido parte de la banda desde su primera actuación en 1977 en Berlín, Alemania.

El horario de este festival gratuito será de 5 a 9 p.m. Para más detalles visitar www.chicagobluesfestival.us.