Queen y Adam Lambert vienen a Chicago

CHICAGO_ La banda británica de rock Queen vuelve a hacer mancuerna con el cantante estadounidense Adam Lambert en una gira por Norteamérica.

Las presentaciones arrancarán el 23 de junio en Phoenix, Arizona.

Presentada por Live Nation, esta gira visitará 25 ciudades del país; a Chicago le tocará el turno el 13 de julio y la cita será en el United Center -1901 W. Madison St.-.

Los boletos saldrán a la venta el 3 de febrero.

Luego de las exitosas giras de Lambert en conjunto con la banda del legendario Freddie Mercury -(1946-1991)- en 2014, 2015 y 2016, para este año se adelantó en comunicado, vienen con un nuevo show especialmente diseñado y creado para atraer a los fanáticos con los éxitos de Queen como “Another One Bites the Dust”, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions”.

Más información en www.livenationentertainment.com.