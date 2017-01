Queen y Adam Lambert, una rapsodia sin disco

Queen sin duda ha encontrado alguien a quien amar en Adam Lambert.

Desde que unió fuerzas con el finalista de “American Idol” para una serie de conciertos en el 2012, la banda que lideró las emisoras de rock en los 70 y principios de los 80 ha disfrutado de un éxito tremendo, y el público ha acogido a Lambert como heredero del legado de Freddie Mercury en el escenario.

Han estado llenando estadios alrededor del mundo por cinco años, y acaban de anunciar una gira por 25 ciudades de Norteamérica que comenzará el 23 de junio en Phoenix.

Pero hay algo que aún no se han atrevido a hacer: grabar un álbum de estudio con canciones nuevas de Queen. Pese a su éxito en la taquilla, es algo que no sucederá en el futuro cercado, o del todo.

“Es una pregunta que nos hacen constantemente, pero en realidad no es algo de lo que hayamos hablado mucho a nivel interno”, dijo Lambert, quien mantiene una carrera en solitario entre las giras de Queen. “Es totalmente posible. ¿Pero qué sería? Yo nunca volvería a grabar una canción que Freddie grabó porque eso sería sacrilegio. Si grabáramos algo nuevo, ¿se llamaría ‘Queen’? ¿Tendríamos algún nombre de supergrupo?”.

Lambert dijo que él y los miembros fundadores Brian May (guitarra) y Roger Taylor (batería) no han grabado demos de nada nuevo.

May dijo que la banda ha tomado como referencia la respuesta insípida a un álbum de estudio que hicieron con el cantante de Bad Company Paul Rodgers en el 2008, “The Cosmos Rocks”.

“El mundo como que se hizo la vista gorda y pienso que nosotros subconscientemente absorbimos el mensaje de que la gente quería oír a Queen con Freddie”, dijo May. “Eso es lo que ellos esperaban, no querían nada más. No sé si es una conclusión acertada o no, pero ese es el mensaje que percibimos, así que nos enfocamos en las presentaciones en vivo”.

Taylor dijo que grabar un nuevo álbum de estudio “parece algo obvio, pero en realidad no hacemos planes con mucha anticipación. La banda está funcionando de maravilla” así.

May está más abierto a la idea de un nuevo álbum ahora que Lambert está a bordo.

“Si el momento llegara, si hubiera una verdadera razón para grabar un nuevo disco, una nueva canción, si la canción correcta llegara, fácilmente lo haríamos”, dijo. “Pero de momento estamos felices de giras”.

Esto conlleva montar todo un nuevo espectáculo, con una nueva lista de canciones, iluminación, pantallas de video y una nueva manera de interactuar con el público. El juego de Mercury con la multitud, a la que osaba a igualar sus acrobacias vocales a capela, y el acompañamiento acústico de May en “Love of My Life” y “39”, se volvieron partes integrales e imperecederas de un concierto de Queen.

Cuando Mercury murió en 1991 de complicaciones de sida, “Brian y yo pensamos que todo se había acabado”, dijo Taylor. “Pero Adam Lambert tiene un talento extraordinario y encaja perfectamente con nosotros”.

“Fue bueno cuando empezó, pero ahora siento que es más automático”, dijo Lambert. “Siento que me he metido sigilosamente en estas canciones y que ahora puedo jugar con ellas”.

