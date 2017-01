Juanes se reconecta con su esencia y quiere salir a bailar

NUEVA YORK (AP) — Con su nuevo sencillo “Hermosa ingrata” Juanes nos da una probadita de lo que será su anticipado álbum visual. El rockero colombiano adelantó a la AP que “Mis planes son amarte” no es un disco muy introspectivo pero sí sentimental, con mucho ritmo para “entrar a la discoteca y bailar”.

“Yo quería producir mis canciones pero no lo quería hacer solo, entonces lo hice con Sky y con Mosty que son dos productores talentosísimos de Medellín y como que me conecté de nuevo con la esencia, con mi ciudad, y digamos que a nivel de concepto de sonido pues es un disco que yo quería hacer para bailar. Sinceramente, yo quería ir a bailar”, dijo Juanes el jueves en una entrevista telefónica.

“No es un disco digamos muy introspectivo, aunque tiene algunos toques, pero no tanto. Es muy sentimental porque las canciones pues obviamente son experiencias de la vida, experiencias de los amigos, experiencias del pasado, imaginarias por decirlo así pero muy cotidianas, que hablan de las relaciones humanas, de lo hermosas y de lo difíciles que son”, añadió.

“Hermosa ingrata”, el segundo sencillo del disco después de “Fuego”, es un tema con ritmo de electro-cumbia sobre la batalla emocional de un hombre para no volver con la mujer que lo ha tratado mal. El video, en el que aparece recurriendo a un chamán que le da un brebaje alucinógeno, es uno de los 12 que integran el proyecto dirigido por el puertorriqueño Kacho López.

“Es una historia que está contada en 12 canciones con 12 videos y unos puentes narrativos que van conectando toda la historia”, señaló Juanes, al tiempo que explicó que la escena de “Hermosa ingrata” en la que aparece tomando el brebaje es parte de un recorrido que su personaje — un astronauta que aterriza en tiempos actuales y está en búsqueda de una diosa indígena que es como el amor de su vida — hace en México antes de darse cuenta de que es en Colombia donde está su esencia.

“La verdad que ha sido un proceso muy especial este disco primero que todo partiendo de la música, de las canciones. … Una vez terminada la grabación, sentimos que tenía algo muy especial y que limitarnos a un solo video y a un lanzamiento común y corriente era como que — era el momento de hacer algo distinto, de arriesgarnos, de probar una forma distinta de lanzar un álbum”, dijo el cantautor de éxitos como “La camisa negra” y “A Dios le pido”, quien mencionó proyectos similares de astros estadounidenses como Beyonce, Frank Ocean y The Weeknd.

Para la grabación de los videos contó con las actuaciones del difunto mexicano Renato López y la nicaragüense Camila Selser.

“Fue un golpe muy duro para todos”, dijo Juanes del asesinato del actor el pasado noviembre, a los 33 años. “Estamos muy honrados de que haya sido digamos pues como su último trabajo”.

Es la primera vez que Juanes protagoniza una especie de película musical, lo que lo hizo sentir aún más respeto por los actores profesionales, que incluyen a su esposa Karen Martínez.

“Ella siempre me da tips. Karen me da tips todos los días”, dijo el músico entre risas. “Pero yo pienso que digamos en el tema de la actuación es como algo muy interior, como que hay que tratar de imaginarse si tú fueras esa persona: cómo actuarías, cómo caminarías, cómo te reirías”, añadió con seriedad. “Yo no sé, eso es algo muy raro, yo respeto demasiado esa profesión y fue una experiencia muy chévere, pero obviamente que es difícil hacerlo y más también que yo soy digamos un poco tímido. Pero la disfruté mucho, la disfruté demasiado”.

El video de “Hermosa ingrata” se estrenó oficialmente el viernes, pero las cadenas E! en Estados Unidos y MTV en México y otros países de Latinoamérica lo transmitieron en exclusiva en la víspera.

“MTV es como algo tan especial y tan importante que ha sido para nosotros, que de alguna forma me parecía como muy cool poder hacerlo ahí y poder (decir) como que ‘hey, MTV también es parte de nuestra cultura’ y yo pienso que también es bueno que ellos pongan también más videos musicales, que no lo dejen de hacer”, dijo Juanes sobre la cadena, que en los últimos años ha transmitido más reality shows que videoclips.

