Colombia y México avanzan en Miss Universo

Las representantes de México, Colombia y Haití continuaban en la competencia de Miss Universo, en la que también se mantuvo la representante de Filipinas tras haber desfilado en traje de noche y traje de baño.

Estados Unidos, Tailandia, Francia, Kenia, Canadá completaban a las nueve de semifinalistas anunciadas en el Mall of Asia Arena de Manila. Por la diferencia de horario la ceremonia se celebraba el lunes en Filipinas mientras que era vista en vivo el domingo en el continente americano.

Miss México Kristal Silva, de 24 años, es originaria del norteño estado de Tamaulipas. Desde pequeña quiso participar en Miss Universo, ahora buscará representar las tradiciones y la cultura de su país, dijo. Le interesa ayudar a las personas sin hogar.

Miss Haití Raquel Pelissier, de 25 años, sobrevivió al terremoto de 2010 y habla cuatro idiomas. Estudia una maestría en optometría y lucha contra el glaucoma.

En una especie de deja vu del año pasado, cuando el presentador Steve Harvey se equivocó al anunciar a Miss Colombia como ganadora, Miss Colombia y Miss Filipinas fueron anunciadas, consecutivamente, como finalistas.

“No puedo creer que esto esté pasando de nuevo”, dijo Harvey, quien regresó esta edición como anfitrión.

“Te perdono y en el nombre de mi país sabemos que errar es de humanos”, le dijo en español a Harvey Miss Colombia, Andrea Tovar, quien abrazó al presentador y le dijo que no se preocupara.

Tovar, de 23 años, se graduó de diseño industrial y producción fotográfica. Practica voleibol y le gustaría trabajar por causas ambientales.

El rapero Flo Rida inauguró con un número musical la gala en la que será elegida la próxima Miss Universo de entre 86 representantes de todo el mundo. La banda Boyz II Men también tendría una presentación.

El jurado está integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.