Colombia y Haití cerca de final de Miss Universo

Colombia, Francia y Haití son las tres finalistas de Miss Universo.

Tras una noche en la que parecía que las posibilidades de repetir una final entre las representantes de Colombia y Filipinas eran cada vez más altas, las tres concursantes fueron elegidas tras la ronda de preguntas en las que Miss Colombia, Andrea Tovar habló sobre la violencia en su país y Miss Haiti Raquel Pelissier abogó por la unión entre las diferentes razas del mundo. Mis Francia Iris Mittenaere expresó el lado positivo de mantener las fronteras abiertas ante los refugiados.

Tovar, de 23 años, se graduó de diseño industrial y producción fotográfica. Practica voleibol y le gustaría trabajar por causas ambientales.

Pelissier, de 25 años, sobrevivió al terremoto de 2010 y habla cuatro idiomas. Estudia una maestría en optometría y lucha contra el glaucoma.

Mittenaere, de 24 años, estudia para dentista y quiere trabajar con niños. Le gustan los deportes extremos y cocinar.

Por la diferencia de horario la ceremonia en el Mall of Asia Arena de Manila se celebraba el lunes en Filipinas mientras que era vista en vivo el domingo en el continente americano.

Un total de 86 representantes de todo el mundo participaron el certamen.

El jurado está integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.