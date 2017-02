Éxito teatral “Amadeus” llega a la gran pantalla en vivo

Sturgill Simpson y Chance the Rapper actuarán en los Grammy

NUEVA YORK (AP) — Los nominados Sturgill Simpson y Chance the Rapper actuarán en la ceremonia de los premios Grammy, anunció la Academia de la Grabación el jueves. William Bell, igualmente nominado, y los galardonados Little Big Town y Gary Clark Jr. también se presentarán en la gala del 12 de febrero que se transmitirá