Abre una nueva dimensión en ‘Rings’

CHICAGO_ Un video, una llamada y una maldición-sentencia de muerte, son las premisas básicas en la trama de “The Ring”, el filme de terror psicológico que en 2002 aterrorizó y deleitó a los fanáticos del género.

El remake del filme japonés “Ringu” (1998) y basado en la novela del mismo título de Kōji Suzuki, tuvo otra entrega en 2005, ambas protagonizadas por Naomi Watts.

Este 3 de febrero llega a las salas “Rings”, la tercera entrega; el filme es protagonizado por Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki y Vincent D’Onofrio y presenta a Julia (Matilda Lutz), una joven preocupada por su novio Holt (Alex Roe) quien explora la leyenda urbana de una misteriosa cinta de video que asegura matar a quien la vea después de siete días.

Julia se sacrifica para salvar a su novio y al hacerlo, hace un terrible descubrimiento: Hay una “película dentro de la película” que nadie ha visto antes.

“Rings” es dirigida por el español F. Javier Gutiérrez quien tiene la encomienda de presentar al personaje de Samara Morgan a una nueva generación y mostrar más de sus orígenes.

“‘Rings’ tiene una idea muy básica y limpia; a partir de ahí había que desarrollar una trama con toque de suspenso y terror clásico que puede ser refrescante, comparada con otras películas del género que caen en los excesos de sangre y efectos; aquí hay más contenido y eso de alguna manera, se agradece porque es un cambio dentro de la moda que hay actualmente en el cine de terror”, dijo Gutiérrez a HOY en entrevista telefónica.

El director, que ostenta el título de Licenciado en Derecho -carrera que nunca ha ejercido- se interesó más por la interpretación y desde sus años de estudiante comenzó a realizar cortometrajes.

Luego de montar su propia productora, realizó el corto “Brasil” (2002) que ganó premios internacionales y que le valió la atención del actor español Antonio Banderas y el productor Antonio Pérez; ellos lo apoyaron para la realización de su primer largometraje, “Tres días” (2008), una película “bastante independiente, oscura y extraña”, sobre el fin del mundo en un pueblo de Andalucía.

El filme se presentó en la Sección Oficial Panorama del Festival de Berlín y le llamó la atención al director Wes Craven (1939-2015) “el maestro del terror”.

En 2009 Gutiérrez se mudó a Los Ángeles, California, y el primer proyecto que se le ofreció fue la nueva versión de “The Crow”.

Como su realización se retrasó, los productores de “Rings” lo contactaron y le ofrecieron dirigir el filme. Al ser fanático de los filmes anteriores de la saga, ni lo pensó para dar el sí.

“La primera película me impactó mucho; cuando me llamaron para hacer esta me pareció divertido presentar una idea muy diferente y renovar la franquicia continuando la historia. Cuenta con personajes nuevos para que una nueva generación conozcan las reglas de ‘The Ring’ y disfruten un poco de la película y a la vez para que los fanáticos de la original conozcan más piezas del pasado de Samara, que a mí como fanático de la original y de la misma japonesa, me fascinó saber su origen auténtico”, precisó.

Para esta nueva dimensión, se apartó de la estética de los dos primeros filmes y buscó crear nuevos colores e imágenes. Para ello realizó mancuerna con el director de fotografía Sharone Meir, quien trabajó anteriormente con Damien Chazelle (“La La Land”) en “Whiplash” (2014).

“Es un director de fotografía increíble”, dijo de Meir. “Ha entendido el mundo visual de ‘Rings’ y logró aportar un aspecto para combinar los visuales y la estética; que tuviera la frialdad de la original hubiese sido lo fácil pero teniendo otras texturas nos permitió crear una película con personalidad propia”, agregó.

Con un par de proyectos “en el horno” Gutiérrez figura como productor de “The Crow” y dice ser muy selectivo en los trabajos que elige.

“Del cine me gusta la interacción con el público, ese tira, empuja y afloja, ese juego resulta gratificante y divertido. Me gusta aportar un mundo visual”, recalcó.