Lady Gaga promete concierto de Super Bowl inclusivo

Festival de Tribeca abrirá con documental sobre Clive Davis

NUEVA YORK (AP) — El Festival de Cine de Tribeca comenzará con un homenaje al emblemático productor de música Clive Davis. Los organizadores anunciaron el jueves que el documental “Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives” inaugurará la 16ta edición del evento neoyorquino. El filme, dirigido por Chris Perkel, narra el ascenso de Davis en … Seguir leyendo Festival de Tribeca abrirá con documental sobre Clive Davis →