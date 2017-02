Destaca Jonás Cuarón la relevancia de su filme ‘Desierto’

CHICAGO_ Protagonizado por Gael García Bernal, el filme “Desierto” sigue la travesía de un grupo de inmigrantes que deberán cruzar a EEUU por el desierto de Sonora y que a su paso se enfrentarán a Sam (Jeffrey Dean Morgan) un vigilante que no descansará hasta eliminarlos a todos.

El octubre pasado tuvo su estreno limitado en salas del país, por lo que a su director Jonás Cuarón le emociona que el filme ya estará disponible en formato DVD a partir de este 7 de febrero.

Por desgracia dijo en entrevista, cada día que pasa “Desierto” se ha vuelto más relevante.

“Empecé este proyecto hace diez años cuando en Arizona ya empezaban a existir las leyes migratorias y hace dos años cuando se estrenó la película en el festival de Toronto, (Donald) Trump ya empezaba en el panorama político. Ahora que sale el DVD, por desgracia ese discurso de odio ya no es sólo en el panorama electoral sino ya es un discurso que maneja el líder de EEUU”, comentó Cuarón en entrevista telefónica.

Más allá de ser una película de acción y muy visceral, como la define, el realizador destacó que el tema que maneja es importante, ya que funciona como alerta para la sociedad.

“Es tratar de alertar a dónde podemos llegar si seguimos permitiendo que se maneje el odio”, agregó.

La travesía de los migrantes y su enfrentamiento con el vigilante si bien sucede en la frontera México-EEUU podría darse en cualquier otra frontera.

Jonás -hijo del también director Alfonso Cuarón- buscó en “Desierto” manejar el tema a través de la acción para que se volviera una historia casi sin diálogo y universal.

“Al fin y al cabo el tema migratorio existe no sólo en las frontera entre México y EEUU”, dijo.

La persecución y cacería que ejecuta el personaje de Jeffrey Dean Morgan dice, está simplemente motivada por el odio; Cuarón busca invitar al diálogo con este personaje que hay temas que no son debatibles ni sujetos a discusión.

“Hay quien critica de ‘Desierto’ que al personaje de Morgan no le di una justificación a sus acciones; Jeffrey y yo sí tratamos muchas escenas para tratar de justificar sus acciones, pero editando la película me di cuenta que no había nada que le pudiera dar a ese personaje que justifique matar a diez personas. Siento que llevamos mucho tiempo debatiendo cuestiones que al fin no deberían de ser, y por desgracia muchos de esos debates han llevado a que ese odio esté en la presidencia”, argumentó.

Dijo que el odio que se retrata en el filme se “queda corto” con lo que se vive en la realidad.

Si bien recalcó que cuando escribió el guión el personaje de Morgan era una alegoría o metáfora de a dónde podía llegar un ciudadano con tanto odio, le parecía triste que en el panorama actual “ya no es nada”, comparado con el odio que se está manejando en toda la nación.

“Creo que este retroceso no es algo nuevo, el fenómeno de Trump y lo que está sucediendo algo que ya se venía venir, ya estaban los elementos para que el panorama actual sucediera, ya estaban”, compartió.

Califica a los inmigrantes de ‘héroes’

“Desierto” fue seleccionada por la Academia de Cine de México para representar a México en la contienda de los Oscar 2017 en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Aunque no figuró en la selección final, lo que Cuarón más resalta de su filme es que es una experiencia que fomentará el diálogo.

“Quería cambiar esta narrativa donde el migrante es un monstruo y quería volver del migrante un héroe y por eso me interesó trabajar con Gael porque es una estrella reconocida que inmediatamente, enaltece al personaje, para mí eso era importante porque más allá de lo que está sucediendo, cuando estaba en el proceso de investigación del personaje, te das cuenta que al fin y al cabo, los inmigrantes son unos verdaderos héroes hoy en día, se arriesgan por causas muy nobles”, expresó.