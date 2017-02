Grammy: John Legend y Cynthia Erivo cantarán en In Memoriam

LOS ANGELES (AP) — John Legend y la estrella de Broadway Cynthia Erivo cantarán un tema de los Beach Boys el domingo en la ceremonia de los premios Grammy. El productor ejecutivo Ken Ehrlich anunció el martes que Legend y Erivo interpretarán un nuevo arreglo de "God Only Knows" durante el segmento In Memoriam, en