Lyric Opera apuesta por la diversidad

Lyric Opera of Chicago presentará una nueva producción del musical ‘Jesus Christ Superstar’ del 27 de abril al 20 de mayo DE 2018. CORTESÍA LYRIC OPERA OF CHICAGO

CHICAGO_ Hacer que Lyric Opera of Chicago continúe trabajando como una compañía que provea un servicio cultural real, amplio y profundo que llegue a los habitantes de la ciudad y de paso fortalecer su identidad, son las misiones que tiene Anthony Freud, director general de Lyric Opera of Chicago con la temporada 2017-2018 de la compañía.

Anunciado el pasado 7 de febrero, el programa de la sextagésima tercera temporada de Lyric Opera presentará tres producciones operísticas nuevas hechas en casa, tres que serán nuevas en la ciudad, una nueva producción del musical “Jesus Christ Superstar” y conciertos especiales.

Con esa diversidad en su programa se busca, según precisó Freud, llegar a nuevos públicos más allá del ya tradicional de la ópera y de paso, mantener y crecer los espectáculos operísticos, algo que definió como una apuesta donde todos ganan.

“Me parece que una de las maneras de lograrlo es asegurándonos que la gama de actividades que produzcamos apele a gustos muy diferentes. Estoy muy esperanzado que ese pueda ser un ‘crossover’ intenso con las actividades”, declaró Freud a HOY.

La temporada 2017-2018 comenzará el 23 de de septiembre con “Orphée & Eurydice” del compositor Christoph Willibald Gluck, que será una coproducción con LA Opera.

Esta pieza será dirigida por el director y coreógrafo en jefe del Ballet de Hamburgo (Alemania), John Neumeier; la compañía local, Joffrey Ballet actuará en las funciones tanto en Lyric Opera como en LA Opera.

“Estoy esperanzado que esta temporada atraiga a más personas a suscribirse a Lyric, ofrecerle a aquellos que ya son suscriptores algo distinto, e inspirar a la gente que no conozca la ópera a que le dé una oportunidad a este arte universal”, dijo.

Y agregó que la ópera es un arte que atrae a cualquiera que lo conozca.

“Nuestro trabajo en Lyric es hacerlo tan interesante como atractivo y nos toca darle la bienvenida y recibir a todos los habitantes de la ciudad”, agregó Freud.

Adaptarse a los retos con ingenio y creatividad

En el anuncio-conversación con la prensa donde también estuvieron presentes Sir Andrew Davis, Director Musical de Lyric Opera of Chicago y la soprano Renée Fleming, quien funge como consultora creativa, Freud enfatizó logros recientes como el concierto “Chicago Voices” realizado el pasado 4 de febrero, que a su juicio, fue un reflejo de la diversidad de la ciudad tanto en el escenario como en el público.

“Lo que queremos lograr a través de las actividades es comprometernos con nuestro público, con nuestros valiosos suscriptores, pero también queremos atraer a más gente a la Civic Opera House diversificando nuestras actividades”, agregó Freud.

Destacó que eso era vital, sobre todo en el ambiente de negocios actual que es impredecible, lo que demandaba manejar mejor los recursos.

El trabajo dijo, era delicado y complejo, casi como un acto de malabarismo.

“Somos una de las compañías de ópera más importantes del mundo, es una reputación de la que estamos muy orgullosos y que estamos comprometidos en mantener mientras avanzamos hacia el futuro. A nivel de negocio, constantemente tenemos que ser imaginativos y creativos para permitirnos proteger la meta fundamental de ofrecer al público una temporada operística de nivel mundial con una variedad de repertorio y al mismo tiempo, combinar eso con actividades que nos permitan llegar a nuevas audiencias”, destacó.

Ópera y comunidad

Con la iniciativa de Lyric Unlimited establecida en 2012, Lyric Opera ofrece un programa que va a la comunidad y que incluye programas educativos y actividades.

“Tenemos que trabajar en ambas direcciones, yendo a la comunidad y que la comunidad venga a Civic Opera House; en sentido figurado nos toca derribar las paredes de la Opera House y llevar nuestro trabajo a las comunidades”, resaltó.

En el caso de la comunidad latina -en especial, la mexicana- se han dado pasos con las presentaciones de las óperas de mariachi “Cruzar la cara de la luna” (2013) y la producción original “El pasado nunca se termina”, presentada en 2015 así como los conciertos y presentaciones en la Academia Comunitaria Benito Juárez en el barrio de Pilsen.

“Siempre hemos necesitado el arte para tener un entendimiento más profundo de uno al otro, para permitirnos conocernos con más significado y mostrar asuntos de nuestros tiempos; para mí ese es el valor del arte. No quiero vivir en una ciudad o en un comunidad donde las artes o la cultura no son atesoradas”, recalcó el director de Lyric Opera of Chicago.

Las suscripciones para la temporada 2017-2018 ya están a la venta. Para más información llamar al 312.827.5600 o visitar el sitio www.lyricopera.org.

INFOBOX

La temporada 2017-2018 de Lyric Opera

-Orphée et Eurydice, de Christoph Gluck

(Nueva coproducción, en colaboración con LA Opera y Joffrey Ballet)

Del 23 de septiembre al 15 de octubre, siete funciones. En francés con subtítulos en inglés.

-Rigoletto de Giuseppe Verdi

(Nueva producción en Chicago)

Del 7 de octubre al 3 de noviembre, ocho funciones. En italiano con subtítulos en inglés.

-Die Walküre de Richard Wagner

(nueva producción)

Del 1 al 30 de noviembre, siete funciones. En alemán con subtítulos en inglés.

-The Pearl Fishers de George Bizet

(Nueva producción en Chicago)

Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, siete funciones. En francés con subtítulos en inglés.

-Turandot de Giacomo Puccini

(Nueva producción en Chicago)

Del 5 de diciembre al 27 de enero de 2018, 10 funciones. En italiano con subtítulos en inglés.

-I Puritani de Vincenzo Bellini

Del 4 al 28 de febrero de 2018, siete funciones. En italiano con subtítulos en inglés.

–Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart

Del 17 de febrero al 16 de marzo de 2018, siete funciones. En italiano con subtítulos en inglés.

-Faust de Charles Gounod

(nueva producción)

Del 3 al 21 de marzo de 2018. Siete funciones. En francés con subtítulos en inglés.

-Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice

Del 27 de abril al 20 de mayo de 2018. Veintiséis funciones