Aretha Franklin se retira, planea un último álbum

NUEVA YORK (AP) — A sus 74 años, la Reina del Sol ha decidido tomarse las cosas con más calma.

Aretha Franklin planea retirarse este año, según dijo al canal televisivo de Detroit WDIV Local 4, afiliado a la NBC. La cantante indicó que grabará un álbum más, con varias canciones producidas por Stevie Wonder, y que se limitará a hacer “algunas cosas selectas una vez al mes, seis meses del año”, mientras les dedica más tiempo a sus nietos. También dijo que el 2017 será su “último año en concierto”.

“Este será mi último año”, dijo Franklin. “Estaré grabando, pero este será mi último año en concierto. Se acabó”.

El jueves, un represente de Franklin confirmó sus declaraciones a WDIV.

Franklin, cuyos muchos éxitos incluyen “Respect” y “Think”, dijo no quería “simplemente no hacer nada”, pero que en general está “muy satisfecha” con su carrera y lista para retirarse.

Ha tenido problemas de salud en años recientes, incluyendo una cirugía en el 2010 por razones no reveladas que dejó a muchos preocupados por su vida.

“Me siento muy, muy enriquecida y satisfecha respecto a dónde empezó mi carrera y dónde se encuentra ahora”, dijo Franklin.

Su supuesto último álbum será una especie de reencuentro. Franklin y Wonder, otro héroe de Detroit, se conocen desde hace décadas. En los años 70, Franklin tuvo un éxito con una versión de “Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)” que Wonder ayudó a escribir.