“Sép7imo Día” mantiene vivo el legado de Soda Stereo

Miranda, Sting, Timberlake y Legend cantarán en los Oscar

Lin-Manuel Miranda cantará su tema nominado de "Moana" en la ceremonia de los premios Oscar. Sting, Justin Timberlake y John Legend también actuarán en la velada. Miranda interpretará junto a Auli'i Cravalho "How Far I'll Go" de la cinta animada "Moana", y Timberlake "Can't Stop The Feeling" de "Trolls". Legend cantará tanto "Audition (The Fools …