¿Ganará Beyonce finalmente el Grammy al álbum del año?

LOS ANGELES (AP) — Son pocas las cosas que Beyonce no ha conquistado, y el Grammy al álbum del año es una de ellas.

Por tercera vez, Beyonce está nominada al codiciado gramófono, un premio otorgado a pocos intérpretes de R&B y a tan solo a dos artistas de hip hop en los 59 años de historia de los Grammy.

Estuvo postulada al máximo premio en el 2010 con “I Am … Sasha Fierce” (la ganadora ese año fue Taylor Swift) y en el 2015 con “Beyonce” (Beck fue sorpresivamente el triunfador). Su álbum “Lemonade” compite el domingo, mientras que su éxito “Formation” está nominado a canción y grabación del año.

Beyonce ha perdido el premio a la grabación del año en cuatro ocasiones, y este año consiguió su tercera candidatura a canción del año (premio que ganó en 2010 con “Single Ladies”).

Su principal competencia esta noche es Adele, quien ganó álbum, canción y grabación del año en 2012 con “21” and “Rolling In the Deep”. Aunque algunos críticos argumentan que “Lemonade” de Beyonce es más artístico y tuvo mayor impacto cultural, “25” marcó el regreso de Adele y se certificó multiplatino, marcando un récord cuando vendió más de 3 millones de copias en la primera semana.

Su competencia a álbum del año incluye “Views” de Drake, “Purpose” de Justin Bieber y “A Sailor’s Guide to Earth” de Sturgill Simpson.

Beyonce encabeza la lista de nominados con nueve candidaturas que incluyen menciones en las categorías de rock, pop, R&B y rap. Adele compite por cinco premios.

Por el premio a la grabación del año, “Formation” y “Hello” se miden con “Work” de Rihanna y Drake, “Stressed Out” de twenty one pilots y “7 Years” de Lukas Graham.

Las candidatas a canción del año son “Formation”, “Hello”, “7 Years”, “I Took a Pill in Ibiza” de Mike Posner y “Love Yourself” de Bieber, junto a Ed Sheeran como coescritor.

The Chainsmokers, que han dominado las listas de éxitos pop, compiten por el gramófono al mejor artista nuevo con Chance the Rapper, Maren Morris, Anderson .Paak y Kelsea Ballerini.

Beyonce y Adele actuarán en la ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles, al igual que Simpson, Graham, Bruno Mars y Katy Perry.

Las colaboraciones de la noche incluyen a Lady Gaga con Metallica, the Weeknd con Daft Punk, Chance the Rapper con Kirk Franklin, Alicia Keys con Maren Morris, Carrie Underwood con Keith Urban, y A Tribe Called Quest con Anderson .Paak.

También habrá homenajes a Prince y George Michael, mientras que Demi Lovato, Andra Day y Tori Kelly exaltarán a los Bee Gees y el 40mo aniversario de “Saturday Night Fever” (“Fiebre de sábado por la noche”).

La más nominada después de Beyonce es Rihanna, quien compite por ocho premios que incluyen mejor álbum urbano contemporáneo (“Anti”), interpretación pop de un dúo o grupo (“Work”) y canción de R&B (“Kiss It Better”). Drake y Kanye West también se miden por ocho galardones, incluyendo mejor álbum de rap.

Chance the Rapper, con siete candidaturas, tambien figura en ese último rubro y por partida triple en el de canción de rap.

También está nominado “Blackstar”, el último álbum de David Bowie, quien murió el año pasado de cáncer.

Los Premios Grammy serán presentados por el anfitrión de “Late Late Show” James Corden. También actuarán, entre otros, Kelsea Ballerini, Cynthia Erivo y John Legend, William Bell y Gary Clark Jr.

