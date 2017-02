Por el amor de ‘Carmen’

CHICAGO_ “Carmen”, una de las óperas más reconocidas y afamadas de todos los tiempos, tiene en la nueva producción que se presenta en Civic Opera House, un giro que algunos podrán refutar y otros aplaudir.

La ópera dramática en cuatro actos con música del compositor francés Georges Bizet (1838-1875) y libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basada en la novela “Carmen”, tuvo su estreno en 1875 en París, Francia, y desde entonces ha sido representada manteniendo sus elementos originales.

La producción que presenta Lyric Opera of Chicago hasta el 25 de marzo y luego de haber estado en Houston Texas en 2014, es dirigida y coreografiada por el ganador del Emmy Rob Ashford.

Presenta como novedades la danza y el diálogo hablado lo que le da otro carácter en escena.

La trama de esta versión -a diferencia de la historia clásica que sucede en 1820- se sitúa en Sevilla, España, en 1936-37 durante la Guerra Civil Española.

En las notas del programa, Rob Ashford menciona a la pintura “El Guernica” (1937) de Pablo Picasso como su gran influencia para la puesta en escena.

Oh, Carmencita

La protagonista, la reina de la historia, la causa de amor, dolor y perdición, es Carmen, la bella gitana que tiene como don seducir. Y lo que no puede tener, lo quiere y lo consigue.

Como lo canta en el aria “L’amour est un oiseau rebelle”: “El amor es niño gitano, jamás, jamás ha conocido ley. Si tú no me amas, yo te amo; y si te amo, ¡tú ten cuidado!”. Ella será la perdición de quien la ame.

Ese juego impredecible del amor forma en “Carmen” un triángulo. Ella acostumbrada a que los hombres caigan a sus pies, no resiste que Don José, un soldado inexperto, buen tipo e “hijo de mamá”, no le haga caso. Carmen se empeña y hace que éste abandone a Micaela, su novia eterna, se amotine contra un superior y como desertor se una a un grupo de contrabandistas.

Dedicado y celoso de Carmen, Don José hace que ella se asfixie y busque el amor en el torero Escamillo. Obsesionado y confundido porque Carmen ha roto sus esquemas, porque no puede controlarla, Don José agrede a Carmen física y emocionalmente. Lo suyo es una violencia mutua, disfrazada de amor. Una obsesión.

Harta, Carmen abandona a Don José por Escamillo que le ofrece un amor sin dramas y con las glorias de las corridas taurinas. Sin embargo Don José no dará tregua. Con la idea de “si no eres mía no serás de nadie”, asesina a Carmen.

Una ‘Carmen’ magnífica en voz

En la noche de estreno, realizada el 11 de febrero, como Carmen”, la mezzosoprano rusa Ekaterina Gubanova tuvo a nivel vocal, una interpretación magnífica.

Sin embargo, hizo falta que proyectara ese carácter rebelde de la gitana. La presencia seductora e irreverente del personaje, que son la esencia y el embrujo de esta ópera, no estaba del todo presente. Fue como la interpretación de una Carmen más analítica, más racional que pasional.

Como la seductora por excelencia, Gubanova sedujo con su voz, pero faltaba que proyectara ese deseo, esa lujuria de “Carmencita”, quien es una especie de diosa del amor, una mujer indomable que lo mismo puede enamorarse de un soldado, un torero o un general, siempre y cuando no la celen ni la quieran controlar.

Gubanova -que de nuevo, cuya interpretación vocalmente es un deleite- interpretará a “Carmen” hasta el 6 de marzo.

En las funciones del 16 al 25 de marzo la mezzosoprano Anita Rachvelishvili, originaria de Georgia, hará su debut en Lyric Opera; ha interpretado a “Carmen” desde 2009 y se ha presentado como tal en producciones de The Royal Opera de Londres, la Ópera Metropolitana de Nueva York, entre otros.

Mención aparte es el caso de la soprano italiana Eleonora Buratto en su debut en Lyric. Como Micaela, la novia fiel de Don José -o la figura de Hestia- provoca esa modestia y sumisión, esa entrega sin condición.

Si Carmen es el amor carnal y loco, Micaela es el amor de la paz y el sosiego, la ideal para “casarse bien”.

En el elenco de “Carmen” también figuran el bajo-barítono Christian Van Horn como Escamillo; el bajo-barítono Bradley Smoak como Zúñiga; la soprano Diana Newman como Frasquita; la mezzosoprano Lindsay Metzger como Mercedes, entre otros.

“Carmen”, se presenta en francés con subtítulos en inglés. Dura aproximadamente 3 horas y tiene un intermedio de 15 minutos.

‘Carmen’

Cuándo: Hasta el 25 de marzo

Dónde: Civic Opera House, 20 N. Wacker Dr.

Admisión: Desde $34

Información: 312.827.5600 o en www.lyricopera.org/Carmen