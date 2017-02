Beyonce impacta en los Grammy, Bowie gana 4 premios

LOS ANGELES (AP) — En un vestido brillante, corona dorada y gargantilla en oro, una embarazada Beyonce se apoderó del escenario de los premios Grammy el domingo para interpretar dos de las canciones de su aclamado álbum “Lemonade”.

La cantante fue presentada por su madre y exestilista, Tina Knowles: “Damas y caballeros, con el orgullo de mi madre, mi hija Beyonce”.

Beyonce cantó sobre una mesa, incluso inclinándose hacia atrás en una silla, mientras entonaba “Love Drought”. Luego interpretó “Sandcastles” sentada, alcanzando con facilidad las notas más altas.

Recibió un fuerte aplauso del público en el Staples Center de Los Ángeles, incluyendo de su hija Blue Ivy y de su esposo Jay Z. Más temprano Beyonce ganó el Grammy al mejor video musical por “Formation”.

David Bowie, quien murió el año pasado de cáncer, ganó los cuatro premios a los que estaba nominado. El de mejor canción de rock por “Blackstar” durante la gala en vivo, y otros tres durante la “Premiere” del Grammy: mejor álbum de música alternativa, mejor interpretación de rock y mejor ingeniería de un disco no clásico (Bowie aparece listado como uno de los ingenieros de “Blackstar”). En la última categoría superó a Prince, también fallecido el año pasado.

Adele inauguró la ceremonia con una interpretación en vivo de su éxito “Hello”, un tema que le ayudó a ganar dos gramófonos más temprano y que podría llevarla a ganar álbum, canción y grabación del año.

“Hello” se llevó el honor a la mejor interpretación pop solista y “25” al mejor álbum pop vocal en la “Premiere” realizada antes de la gala televisada. En las principales categorías Adele se medirá cara a cara con Beyonce.

Chance the Rapper obtuvo el primer premio de la ceremonia en vivo, al mejor artista nuevo. Previamente ganó en la categoría de mejor interpretación de rap.

“Gloria a Dios. Recibo este premio en nombre del Señor. Quiero agradecerle a Dios por mi madre y mi padre que me apoyaron desde que joven”, dijo Chance the Rapper en el escenario del Staples Center en Los Ángeles.

James Corden, por primera vez anfitrión de la velada, rapeó parte de su monólogo al principio del espectáculo, mencionando a Prince, Rihanna y Drake.

La hermana menor de Beyonce, la querida de la crítica del R&B Solange, ganó su primer Grammy, a mejor interpretación de R&B. Era la primera vez que estaba nominada

Drake, quien no asistirá a la gala central, ganó los premios a la mejor canción de rap y mejor interpretación de rap y canto por su éxito “Hotline Bling”. Chance the Rapper, nominado a siete premios, obtuvo el de mejor interpretación de rap por “No Problem”, con lo que también salieron honrados Lil Wayne y 2 Chainz.

“Can’t Stop the Feeling!” de Justin Timberlake, también nominado a un Oscar, se llevó el Grammy a la mejor canción escrita para un medio audiovisual: su éxito No.1 de la cinta animada “Trolls”. Hillary Scott de Lady Antebellum recibió dos Grammy en la categoría de música cristiana por el álbum que grabó con su familia. Scott, que ha ganado siete Grammys con Lady A, lloró al aceptar ambos premios en el escenario.

“Hemos estado llorando desde que este proyecto empezó”, dijo su padre, Lang Scott.

The Chainsmokers, nominados a mejor artista nuevo, ganaron el premio a la mejor grabación dance por su éxito “Don’t Let Me Down”, mientras que el nominado a álbum del año Sturgill Simpson se alzó con el premio al mejor álbum country por “A Sailor’s Guide to Earth”.

