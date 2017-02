Joffrey Ballet nuevas visiones en la danza con ‘Game Changers’

CHICAGO_ Como un programa para el público actual, con piezas llenas de emoción y sin miedo, es como define Ashley Wheater, director artístico de Joffrey Ballet, a “Game Changers”.

“En esta época de complejidad, rebelión y esperanza, nunca ha sido más importante para la danza representar nuestro ímpetu hacia el futuro”, destacó Wheater en comunicado de prensa.

“Game Changers” está integrado por las piezas “Fool’s Paradise” e “Infra”, que ya forman parte del repertorio de la compañía, así como “Year of the Rabbit”, de Justin Peck, coreógrafo residente del New York City Ballet, que se estrenará en Chicago.

Revisitar “Fool’s Paradise”, coreografía de Christopher Wheeldon y que tuvo su estreno en Chicago en 2015,

ha sido visto por los bailarines de la compañía como una tremenda oportunidad.

Los ensayos previos al estreno son arduos; los bailarines se dedican devotamente a los ensayos tanto en los estudios de Joffrey Ballet como en el Auditorium Theatre, donde en los pasillos del recinto, pasan momentos charlando y riendo y de cuando en cuando, estirándose.

Dos de esos jóvenes integrantes son los bailarines brasileños Edson Barbosa y Fernando Duarte.

Edson Barbosa, quien ha formado parte de Joffrey desde 2014, estuvo en el elenco de esa primera presentación de “Fool’s Paradise”.

“Creo que es bueno revisitar las cosas. (En mi caso) me ha resultado más fácil conectar con los movimientos, me siento más cómodo”, comentó en entrevista.

“Infra”, la otra pieza que forma parte del programa, se estrenó en EEUU con Joffrey en 2012.

Es una creación de The Royal Ballet de Londres hecha por el coreógrafo Wayne McGregor luego de los atentados de Londres que tuvieron lugar en julio de 2005.

Barbosa, de 22 años, define a “Infra” como una pieza con movimientos muy intensos.

“En esta pieza McGregor en sus movimientos requiere que se use todo el cuerpo. ‘Fool’s’ es muy suave y (‘Infra’) es muy diferente, muy intensa, usamos todas nuestras articulaciones. Luego viene ‘Year of the Rabbit’ que es muy compacta y aguda”, detalló sobre el programa.

Para Fernando Duarte, compatriota de Barbosa y quien ha estado en la compañía desde 2011 -dos años como aprendiz y desde 2013 como integrante- el título del programa refleja lo que hace Joffrey.

“La compañía es precisamente eso, un agente de cambio”, destacó Duarte, quien en 2008 luego de haber estudiado en la Escola Estadual de Danças Maria Olenewa de su natal Río de Janeiro, obtuvo una beca para estudiar en el Harid Conservatory en Boca Ratón, Florida, donde tuvo su primer encuentro con Joffrey Ballet.

“La compañía se presentó y recuerdo estar maravillado. Vi que Joffrey estaba formado por gente trabajadora y dedicada que buscaba destacarse en la danza, quizá no con el mejor cuerpo -me incluyo- pero sí con la mayor dedicación”, agregó.

Edson Barbosa por su parte, destacó las oportunidades que le da la compañía a sus integrantes.

“Soy un bailarín joven y ya he tenido la oportunidad de estar en piezas como ‘Romeo & Juliet’ y podemos bailar ballet clásico y contemporáneo. La compañía cambia mucho y nos ofrece a los bailarines muchos retos”, argumentó.

Duarte también ha tenido roles principales en varias de las coreografías de Joffrey.

Tanto Barbosa como Duarte están emocionados con el estreno de “Game Changers”.

“Sé que será un gran espectáculo, por eso estoy emocionado por su estreno. Tiene ballet contemporáneo, clásico. Ya estoy deseando que sea el estreno”, agregó.

Game Changers

Cuándo: Del 15 al 26 de febrero

Dónde: Auditorium Theatre, 50 E. Congress Parkway

Admisión: Desde $34

Información: 312.386.8905 o en www.joffrey.org