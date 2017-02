Productores no planean impedir política en los Oscar

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — Meryl Streep dio entrada a la política en la temporada de premios en Hollywood cuando usó su discurso de agradecimiento en los Globos de Oro para condenar al presidente Donald Trump por lo que calificó como su “instinto por humillar”.

Los astros fueron aún más abiertos en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, realizados días después de que la prohibición de Trump para recibir a viajeros de siete países mayoritariamente musulmanes provocara caos en los aeropuertos de todo Estados Unidos. Incluso en los Grammy del fin de semana pasado hubo un tinte político cuando los integrantes de A Tribe Called Quest levantaron sus puños para pedir a la gente “resistir”.

Los Premios de la Academia del 26 de febrero son la última parada en estos dos meses de adulación en la industria de los espectáculos, aunque los productores de los Oscar no planean incluir ningún contenido político, los ganadores de la noche quizá sí.

A pesar de que los debutantes productores de la ceremonia, Michael De Luca y Jennifer Todd, quieren que la transmisión se enfoque en la magia de las películas, dicen que apoyan cualquier mensaje que venga del corazón, incluso si esto implica convertir el podio de los Oscar en estrado político.

“El espectáculo tiene que respaldar el libre intercambio de ideas”, dijo De Luca en una entrevista reciente. “Creo un poco en la famosa cita de Sam Goldwyn sobre las películas: ‘si quieres enviar un mensaje entonces llama a Western Union’. También hay una corriente de pensamiento que dice que la gente sintoniza la televisión para celebrar las historias que los conmovieron, ¿deberíamos limitar lo que decimos a una celebración de esto?”

Los artistas del calibre de los Oscar “son el tipo de gente que se puede conmover por el ambiente y el mundo en el que viven”, dijo De Luca y quizá quieran usar su tiempo en el escenario “para compartir sentimientos de la misma forma en la que compartiste la historia por la que estás nominado y nosotros queremos reconocer eso también”.

Ante el tono de las celebridades en otras galas en esta temporada, así como en las redes sociales desde las elecciones, algunos discursos anti-Trump en los Oscar no serían sorprendentes. De hecho la gala ya tiene un elemento político, el director y el actor de la película iraní nominada en la categoría de cinta de lengua extranjera “The Salesman” (“El viajante”) han dicho que no asistirán a la ceremonia para protestar por la prohibición de Trump a las personas provenientes de esos siete países musulmanes.

La presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs también fue clara en el almuerzo para nominados la semana pasada al decir que la organización apoya a los artistas y la libertad de expresión.

“Cada uno de nosotros sabe que hay algunos lugares vacíos en esta sala, lo que ha vuelto a los artistas de la academia activistas”, dijo. “En la actualidad hay una lucha a nivel mundial por la libertad artística que se siente más urgente que en cualquier otro momento desde la década de 1950”.

El presentador de los Oscar Jimmy Kimmel no ha dado muchos indicios de cómo será su enfoque para la ceremonia. Mientras que los galardonados pueden usar sus 45 segundos en el escenario para hablar como les plazca.

“Espero que los discursos de los Oscar, digan lo que digan, simplemente estén bien dichos”, dijo Todd. “Me encantó cuando Patricia Arquette habló de equidad (cuando recibió el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2015). Hizo un gran trabajo y habló honestamente, así que creo que si lo haces debes hacerlo bien”.

Las expresiones apasionadas también provocan que la televisión sea más atractiva, dijo De Luca.

“Esos sentimientos pueden crear momentos para la transmisión que son realmente memorables”, dijo. “Y la espontaneidad es nuestra amiga, todo lo que no está en el guion que es natural y sincero es bueno para la transmisión”.

Y ¿qué hay de los espectadores que están en desacuerdo con la política y deciden apagar televisión?

“Pensamos: dejen a la gente ser quienes son y que no se preocupen por la reacción del público”, dijo De Luca.

Los nominados a los Oscar e invitados dicen que esperan que la política tenga presencia en la 89 entrega de los Premios de la Academia.

“Creo que cada show de los Oscar representa su época en cierta medida”, dijo Viggo Mortensen, nominado como mejor actor por “Captain Fantastic”. “Creo que la Casa Blanca de Trump, hasta ahora, no se ha tratado de ser completamente honesto y legítimo. No se trata de la curiosidad intelectual, no se trata de escuchar a la gente que piensa diferente. Se trata, hasta cierto punto, de callar a la gente que no te gusta o con la que estás en desacuerdo, y creo que los Oscar probablemente serán lo opuesto a eso”.

