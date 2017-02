El filme húngaro “On Body and Soul” gana festival de Berlín

BERLÍN (AP) — Una historia húngara de amor sobre dos empleados de un matadero que comparten un sueño ganó el Oso de Oro el sábado en la edición de este año del Festival de Cine de Berlín.

“On Body and Soul”, del escritor y director Ildiko Enyedi, contrasta la cruda realidad del matadero con el mundo mágico de los sueños.

La cinta se impuso a la favorita “The Other Side of Hope”, una comedia sobre los refugiados en Finlandia, que le valió a Aki Kaurismaki el Oso de Plata a la mejor dirección.

El premio del jurado fue para “Felicite”, un filme del director franco-senegalés Alain Gomis sobre una cantante de un centro nocturno del Congo.

La sudcoreana Kim Min-hee recibió el premio como mejor actriz por su papel en la película “On the Beach at Night Alone, mientras que el austriaco Georg Friedrich fue nombrado como mejor actor por “Bright Nights”.