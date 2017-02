Hélio Oiticica, el padre del tropicalismo

CHICAGO_ Considerado el artista latinoamericano más influyente del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el brasileño Hélio Oiticica (1937-80), es reconocido por sus contribuciones al desarrollo del arte contemporáneo.

El Art Institute of Chicago (AIC) presenta desde el 18 de febrero la exhibición “Hélio Oiticica: To Organize Delirium”, la primera retrospectiva de Oiticica en EEUU, y el eje del evento especial de la serie “After Dark”, el 24 de febrero con la presentación de la banda brasileña Os Mutantes.

Amanda Hicks, directora ejecutiva de asuntos públicos del AIC, destacó que los eventos “The After Dark” forman parte del programa “Evening Associates”, un grupo afiliado al Art Institute para jóvenes profesionales.

“La serie provee una oportunidad a los visitantes de experimentar nuestras exhibiciones especiales de una manera única y divertida”, dijo a HOY.

La conexión del arte de Oiticica con la música y arte de Os Mutantes tiene su origen en la obra más famosa de Hélio Oiticica, la instalación Tropicália (1967), que reúne una serie de clichés asociados con la tropicalidad -arena, aves exóticas, follaje exuberante- y los contrasta con un monitor de televisión que emite imágenes y sonidos continuos, según explicó Hicks.

“Tropicália, un nombre que tomó prestado el músico Caetano Veloso para su himno contra la dictadura de Brasil, se convirtió en un poderoso movimiento (conocido como tropicalismo) en todas las artes, una posición política tanto contra el conservadurismo de la derecha como el deseo de la izquierda por el arte puramente brasileño. Os Mutantes, a su vez, se inspiró en el movimiento que Oiticica comenzó para crear su sonido psicodélico exclusivamente brasileño”, detalló la directora ejecutiva de asuntos públicos del AIC.

Acompaña la exhibición un catálogo totalmente ilustrado que cubre toda la carrera del artista, con ensayos de autores de EEUU y América Latina.

“Hélio Oiticica: To Organize Delirium”, es organizada por el Art Institute of Chicago, el Carnegie Museum of Art de Pittsburgh, y el Whitney Museum of American Art de Nueva York. Estará en exhibición hasta el 7 de mayo en el Regenstein Hall del AIC, ubicado en el 111 S. Michigan Ave.

La admisión general al museo es de $25 para adultos, $19 para adultos mayores y estudiantes; menores de 14 años entran gratis.

Más informes al 312.443.3600 o en www.artic.edu.