Es Sérgio Dias eternamente mutante

CHICAGO_ De vuelta en el estudio para trabajar en un nuevo álbum justo antes de comenzar la gira por EEUU que lo traerá con Os Mutantes al Art Institute of Chicago, Sérgio Dias, líder de la banda, tenía motivos para estar muy emocionado.

“Conocí a esta chica fantástica -la cantautora británica Carly Bryant- y empezamos a escribir material nuevo, poniendo todo en papel y preparando el álbum. Estoy muy emocionado con el sonido, no es nada de lo que esperaba que sería. Es tan difícil describir la música, tiene ese maravilloso poder”, compartió Dias a HOY en entrevista telefónica.

Poder que Os Mutantes conoce y respeta. Ya que si hay algunas constantes en el legendario grupo brasileño son precisamente sus mutaciones y el no poder describir su propuesta musical ni ponerle etiquetas.

Dias, el único “mutante” de la alineación original, siempre está abierto a los cambios y a la experimentación musical que promete ese nuevo disco, que vendrá después de “Fool Metal Jack” (2013).

“Es la mejor parte de eso, si no estaría demasiado aburrido, necesito esos cambios porque es lo que me inspira; también estoy inspirado por el movimiento natural de la vida, te ayuda a tener las velas siempre listas para cuando el viento sople; no sabes a dónde te llevará pero tienes que estar listo para moverte”, agregó.

Tropicalismo, arte y Fórmula Uno

Pioneros del rock psicodélico brasileño, Os Mutantes se fundó en 1966 por Dias, su hermano Arnaldo Baptista, y la cantante Rita Lee.

Desde el inicio el grupo ha ido en pos de la evolución, la experimentación extrema, la revolución y el activismo musical.

En la década de los 60, formaron parte del movimiento musical y artístico bautizado como Tropicalismo -inspirado en una instalación del artista Hélio Oiticica– liderado por Caetano Veloso y cuyo manifiesto es el álbum “Tropicália ou Panis et Circensis” (1968).

“Cuando conocimos a Caetano (Veloso) y a Gio (Gilberto Gil), fuimos de la base del movimiento, que era una unión entre todos y lo que teníamos. Todos estábamos muy abiertos a las influencias de los otros y eso fue grandioso; eso fue lo que luego se llamó ‘Tropicália’, pero básicamente, lo que estábamos haciendo era divertirnos”, relató.

Dias reconoció la influencia de Oiticica, cuya primera retrospectiva en EEUU “To Organize Delirium”, se presenta en el Art Institute of Chicago hasta el 7 de mayo.

“Hubo mucha gente que nos influenció. Hélio era un maestro de las artes y lo que hacía era tan poderoso”, compartió.

En esa época, la hermandad de figuras brasileñas iba más allá de la música. Dias citó como otra gran influencia al piloto Emerson Fittipaldi, leyenda del automovilismo y ex campeón de Fórmula Uno.

“Los músicos si tienen un error, están bien, no pasa nada. Pero si tienes un error conduciendo un auto, te estrellas o puedes morir. De Emerson aprendí a vivir el ahora y experimentar el ajetreo de ser capaz de romper los límites de la velocidad”, aseguró.

Mutaciones y evoluciones

Cambios en sus integrantes -Lee fue la primera en salir de la agrupación- tragedias, separaciones, la disolución de la banda en 1978, y tras casi tres décadas de silencio, su regreso en 2006 -con los hermanos y sin Lee- fue el que encendió de nuevo la llama mutante.

En ese ya mítico concierto de 2006 en el Barbican Theatre de Londres, estuvieron Sérgio (guitarra y voz), Arnaldo (teclados y voz) y Dinho Leme, baterista y que también fue uno de los “Mutantes originales”, más no Rita Lee. En su lugar estuvo Zélia Duncan.

Dias ha compartido varias veces la anécdota de ese concierto, y lo hizo una vez más.

“Esperaba encontrar gente de mi edad, y todos eran jóvenes. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora (en cada presentación). Siento una obligación de dar algo a cambio de esta energía y esta magia que nos presentan. Es un regalo que proviene del lugar más bello, que es la mortalidad de la juventud, es una cosa maravillosa”, expresó.

Luego de ese reencuentro en 2006 Arnaldo dejó el grupo dejando a Sérgio con las mutaciones que siguen su curso.

Sus admiradores famosos

Figuras como Kurt Cobain, Beck, David Byrne, The Flaming Lips y Devendra Banhart, hayan citado a Os Mutantes como una inspiración e influencia.

Dias sólo puede explicar que la razón por la que son admirados y respetados como grupo es su honestidad.

“Una cosa de la que estuvimos siempre cien por ciento seguros era que queríamos ser fieles a nosotros y a nuestra música. No era por hacer dinero, hicimos lo que quisimos y esa es lo más importante para un artista. Piensa por ejemplo en (Vincent) Van Gogh que vendió una sola pintura en su vida y cambió el mundo. Y no, no me estoy comparando con él, pero no siguió las reglas o lo que decían otros y esa es la belleza. Cada artista es único porque muestra su alma y eso es lo que importa en la música y en el arte; dar una respuesta a algo que ni siquiera se han preguntado. Si no pudiera ser así, ya me hubiese detenido”, aseguró.

En Os Mutantes no hay fórmulas para lograr ventas, sólo esperar que surja dentro la emoción de crear música.

“Os Mutantes nunca ha tenido un disco de oro ni nada de eso, pero estoy seguro que somos más relevantes y que hemos dejado un legado que muchos otros artistas que tuvieron discos de platino y otras cosas”, reflexionó.

En tiempos complicados, la música y el arte son las armas de Os Mutantes.

“Es como peleamos. No sé disparar. Es nuestra manera de hacer nuestra parte y hacer que la gente esté consciente”.

After Dark: Xtra Loud con Os Mutantes

Cuándo: 24 de febrero de 8 p.m. a 12 a.m. en el Art Institute of Chicago, 111 S. Michigan Ave.

-Insider’s Talk. De 8 a 9 p.m. (puertas abren a las 7:30 p.m.)

Dónde: Rubloff Auditorium, 230 S. Columbus Drive

De qué se trata: Sérgio Dias en conversación con Jim DeRogatis y Greg Kot.

-Late-Night Experience. De 9 p.m. a 12 p.m.

Dónde: Modern Wing, 159 E. Monroe St.

De qué se trata: Recorridos especiales por la exhibición “Hélio Oiticica: “To Organize Delirium”, set de DJ y para cerrar la noche, la presentación de Os Mutantes.

Admisión: $50 para adultos, $40 miembros del museo y estudiantes, $30 para asociados

Información: 312.443.3600 o en www.artic.edu.