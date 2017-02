Admiradores viven emoción en homenaje a Juan Gabriel

TOLUCA, México (AP) — En medio del concierto en homenaje a Juan Gabriel apareció un hombre de complexión robusta y tez morena con una camisa de satén azul rey y un largo pañuelo turquesa al cuello, que en su recorrido hacia la pista, recogía saludos, piropos y peticiones para retratarse.

Su nombre es José Luis Corona García, y ha dedicado 20 de sus 37 años a imitar al Divo de Juárez.

“Vengo a rendirle un homenaje a mi gran maestro”, dijo Corona García el sábado a The Associated Press, en una breve entrevista. “Es algo que se merece por lo grande y lo auténtico que fue para nosotros, y para México, para América Latina y el mundo”.

El imitador que se hace llamar “Joanfa, el espejo de Juan Gabriel”, viajó varios kilómetros desde un pequeño poblado para llegar a las afueras de la ciudad de Toluca y ser testigo de “Eternamente Juan Gabriel”, el concierto organizado por la familia del compositor, que contó con 16 figuras de la música latina, incluidos Juanes, Andrea Bocelli, Natalia Lafourcade, David Bisbal, Jesse & Joy y Pepe Aguilar.

Al Foro Pegaso también llegó Karla Daniela, de 19 años, quien estuvo acompañada de su familia. Por sus padres conoció la música del compositor, fallecido en agosto pasado, en California.

“Juan Gabriel me recuerda a México … cuando vi sus espectáculos son eso, México”, dijo la joven, quien contó que en 2010 tuvo oportunidad de ver a su ídolo en vivo, en un concierto en el Auditorio Nacional.

El homenaje al astro de la música mexicana reunió a artistas de diversas generaciones y nacionalidades, y a un público muy variado, sin embargo la cifra final estuvo lejos de alcanzar los 40.000 asistentes que los organizadores esperaban y al inicio del evento se podían ver filas de asientos vacíos.

La falta de concurrencia no mermó el ánimo entre los músicos. El astro colombiano Juanes, hizo un dúo especial con el holograma de Juan Gabriel en el tema “Querida”. El tenor Fernando de la Mora interpretó “Ya lo sé que tú te vas” y la banda de rock Kinky realizó una versión electrónica de “No vale la pena”, acompañado del Mariachi Mi Tierra.

“Juan Gabriel es el santo patrono de los mexicanos”, dijo Gil Cerezo, vocalista de Kinky, en su paso por la alfombra verde, por la que desfilaron la familia del Divo de Juárez y los artistas invitados previo al concierto que tuvo una duración de casi tres horas.

El holograma presentó una versión de Juan Gabriel joven y bailadora. Ataviado con un suéter rojo y un pantalón blanco, la figura se contoneaba al ritmo de la música, mientras Juanes interactuaba con ella haciendo algunos pasos de baile. El astro colombiano ha calificado a Juan Gabriel como una de sus influencias musicales más grandes y lo ha llamado “el Elvis Presley de Latinoamérica”.

Con el homenaje, Juan Gabriel se sumó a una lista de fallecidas estrellas de la música que han sido inmortalizadas de forma holográfica como Michael Jackson, Selena y el rapero Tupac Shakur. La figura fue creada por la empresa Digital Domain, que en 2014 había digitalizado al Rey del Pop para la ceremonia de los Premios Billboard.

Tras la presentación de Yuri, el holograma se usó por segunda ocasión en “No tengo dinero”, provocando sorpresa e incluso lágrimas entre el público.

De entre los números de la velada destacó el dúo de los españoles David Bisbal y Shaila Dúrcal en “El destino”, la pieza que décadas atrás grabó Juan Gabriel con la madre de la cantante, Rocio Dúrcal. También el de Juanes y los hermanos Jesse & Joy en el clásico “Hasta que te conocí”.

Otro de los actos más esperados fue el de John Fogerty, ex vocalista del grupo estadounidense Creedence, cuyo tema “Have You Ever Seen The Rain?” fue grabado en español por Juanga bajo el título de “Gracias al Sol”.

“Eternamente Juan Gabriel” es el primer homenaje que la familia de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantautor, ha realizado tras el funeral que el gobierno mexicano efectuó en septiembre pasado en el Palacio de Bellas Artes de la capital, para el cual asistió casi un millón de personas en casi 48 horas.