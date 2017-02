Sergio Arau explica su idea para “Un día sin inmigrantes”

CIUIDAD DE MÉXICO (AP) — Mucho antes del “Día sin inmigrantes” que se vivió la semana pasada en Estados Unidos, Sergio Arau imaginó “Un día sin mexicanos” en California.

La película que estrenó en 2004 muestra una situación en la que misteriosamente han desaparecido todos los mexicanos de aquel estado, provocando caos en la economía y la vida cotidiana.

“No es que los artistas seamos como gente superdotada”, dijo en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde Los Angeles, donde reside desde hace 25 años. “El arte tiene que hablar de lo que pasa y además tenemos muy desarrollada una antena. Esa idea surgió porque yo estaba deprimido cuando me mudé para acá porque no hablaba ni una palabra de inglés y me sentí cero a la izquierda”.

Yareli, su esposa, fue quien le sugirió organizar un día sin mexicanos “para que vean lo que es no tenernos”. Arau hizo primero un cortometraje y tras su éxito en festivales lo convirtieron en película.

Las protestas pacíficas de la semana pasada se realizaron en diversas ciudades de Estados Unidos, donde cerraron múltiples comercios para apoyarlas. En Massachusetts, por ejemplo, el Museo de Arte de la Universidad de Wellesley cubrió con telas negras las obras de arte donadas o creadas por inmigrantes.

Sin embargo, tras estas manifestaciones se reportaron algunos despidos de empleados que faltaron a sus trabajos para participar en ellas.

El lunes se realizaron expresiones similares en Gran Bretaña, donde los inmigrantes protestaban contra el Brexit con “Un día sin nosotros”.

Arau continúa actualmente su labor como activista proinmigrantes y está por lanzar una “campaña” con la canción “Quiero ser presidente”.

“Así como cuando tienes la fantasía económica de ‘me voy a ganar la lotería y me voy a comprar una casota o lo que sea’, mejor quiero ser presidente y así hago todo lo que quiera. Es mi fantasía política”, apuntó el director y artista mexicano, para quien el presidente Donald Trump ha reforzado esta idea. “Está ofreciendo la fantasía de todo mundo, de que puedes hacer lo que quieras”.

“Las leyes no importan, los hechos son alternativos”.

Arau, exintegrante de la banda mexicana de rock Botellita de Jerez, lanzará un disco en abril con el tema. El jueves se presentará se presentará en Ciudad de México para arrancar su campaña.