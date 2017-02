Eugenio Derbez cree el trabajo es el gran ‘arma’ de los latinos ante la ‘persecución

“La mejor arma que tenemos (los latinos) es demostrarles que nadie, nadie, nos puede suplir, porque nadie trabaja como nosotros”, apunta el actor en entrevista telefónica con Efe sobre el actual periodo de incertidumbre que vive la numerosa comunidad hispana, con 56 millones de habitantes, tras la elección de Donald Trump como presidente de EEUU.

Derbez, al que la revista “Variety” consideró en 2014 como el hispano de mayor influencia del mundo, reconoce que a “muchos latinos les da miedo salir a la calle a protestar” por el riesgo a ser arrestados y deportados, por lo que reconoce que puede no ser el “mejor camino” para hacer ver su valía y el papel que juegan en el país.

Por ello, apuesta por una demostración diaria de la importancia de los hispanos en la fuerza laboral del país, pues “la violencia no es la solución”.

El director y protagonista de “No se aceptan devoluciones” (2013), la cinta en español más taquillera de la historia de EEUU, con 44 millones de dólares, dice que ha “trabajado mucho” para estar donde está, pero que también se ha “encontrado con muchos que tienen dos o hasta tres trabajos (…) con tal de poder salir adelante”.

“Yo veo a esta gente tan admirable trabajar como locos por sacar adelante a su familia, que, de repente, cuando me ven, me reconocen y yo siento que es al revés, que soy yo quien debería reconocerlos a ellos por el trabajo tan grande que hacen, porque es mucho más duro lo que están haciendo ellos de lo que estoy haciendo yo”, indica.

Derbez explica que de una conversación a este respecto surgió la idea de “Reconocimiento”, el primer comercial de la campaña “Sigue haciéndola”, de la operadora de televisión por cable DishLatino.

Se muestra orgulloso de poder formar parte de una campaña que invita a compartir y a celebrar el legado, la determinación y las historias de todos los latinos que han venido a EE.UU. a realizar su sueño.

“Y yo soy uno de ellos. Yo también tengo mi historia: Soy de México y me mudé a EEUU en busca de mejores oportunidades. Hoy estoy cumpliendo mi sueño y haciéndola en Hollywood”, recuerda.

En el comercial, Derbez dice que, aunque a él le reconozcan por salir en la televisión, a los que realmente hay que destacar es a los “héroes anónimos”, a las personas que se esfuerzan para “poder mantener a sus familias y mandar a sus hijos a la escuela”.

“Ellos son los que merecen nuestro respeto y reconocimiento”, remata el actor, seguro de que esta propuesta les da un “apapacho” (muestra de cariño) a los hispanos en una “época tan complicada, con tanta persecución como la que sentimos ahorita los latinos”.

Derbez hace así mención a la presión que ejerce sobre los hispanos el presidente estadounidense, que ya trabaja para cumplir con alguna de sus promesas electorales, como la deportación masiva de los cerca de once millones de indocumentados que viven en el país y el levantamiento de un muro en la frontera con México.

De esta forma, el cineasta, que trabaja en la actualidad en Londres en el rodaje de la próxima película del director sueco Lasse Hallström, “The Nutcracker and the Four Realms”, dice ser un hispano más.

“Yo también soy un latino más que vive en EEUU con todos mis miedos, aunque a otro nivel, porque de alguna manera unos pasan de manera legal y otros de manera ilegal, pero aquí estamos en el país y todos tenemos los mismos miedos, todos nos sentimos ajenos en un país donde no hay nuestro idioma, no hay nuestra gente, no hay nuestra familia”, confiesa.

El también guionista y productor dice que los hispanos no deben “achicarse”, pues sí siente que hay “mucha gente que tiene miedo de mencionar que eran hispanos, latinos o mexicanos”.

Por ello, la campaña incluye el tema “Somos latinos”, del dúo Periko & Jessi León, que, en su opinión, supone una “celebración del orgullo latino y sus logros en Estados Unidos” y envía un mensaje para que los hispanos no se “escondan”, porque “valen mucho” como tal.