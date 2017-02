Café Tacvba se plantea dejar de tocar ‘La Ingrata’ como repudio al femicidio

CHICAGO_ “La Ingrata” uno de los temas claves del aclamado disco “Re” de Café Tacvba y de las más pedidas -y bailadas- durante sus conciertos, ya no formará parte de la lista de temas que interprete la banda mexicana, al menos no como la conocemos.

De hecho, ya desde hace varios meses no forma parte de su lista de canciones en los conciertos; como ejemplo, en sus conciertos más recientes en Chicago -21 y 22 de diciembre- no la incluyeron.

Y todo por una conciencia en tema de género.

En la canción que plasma el orgullo herido de un hombre luego que una mujer lo deja y luego, decide volver, la estrofa final es la que causa ruido: “Ingrata, aunque quieras tu dejarme, los recuerdos de esos días de las noches tan obscuras tu jamás podrás borrarte.

Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral”.

‘Para nosotros, las mujeres siempre son dignas de mucho respeto, amor y cuidado’, manifestó la banda en sus redes sociales sobre su decisión.

En una entrevista realizada por el Diario La Nación de Argentina, en noviembre de 2016, el periodista Humphrey Inzillo les dijo que “estaban comprometidos con la cuestión de género” pero que más sin embargo, uno de sus éxitos narraba una historia que terminaba en femicidio.

A esto, Emmanuel “Meme” del Real respondió que la canción se basaba en el sentido del humor.

“La inspiración tiene que ver con los corridos norteños, cuyas letras muchas veces narran historias que no tienen sentido del humor. Si genera una lectura incorrecta es algo que está más allá de la intención que tenía en su momento”, dijo.

Por su parte, el vocalista del grupo, Rubén Albarrán, abundó sobre el tema:

Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra. Porque ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso. Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea. Personalmente, desde hace mucho, dije ‘pistola’ no me gusta, y con mi cuerpo hago la broma y esos balazos son de otro tipo’.

Por otro lado, el video de “La Ingrata” y su ritmo ha sido uno de los más celebrados del grupo.

