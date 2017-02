Yuridia hace caso a su ‘sexto sentido’

‘Ya me hice a la idea que lo que quiero es cantar, no baladas, pero sí cantarle al amor’: Yuridia. CORTESÍA

CHICAGO_ Con “6” su sexto álbum de estudio, la cantante mexicana Yuridia hace una invitación a las mujeres a escuchar su voz y valorarse.

Al material producido por George Noriega, no sólo lo define como el disco más trascendental de su carrera, también es un disco muy completo, donde cada uno de los 13 temas son capítulos de una historia.

“Tardamos cuatro años para este disco; dos años fue para buscar canciones y otros dos para buscar con quién íbamos a grabarlo. George es un productor buenísimo, que trabajó con Maná en su disco reciente y con Shakira cuando hizo el cambio de música latina a música en inglés y ha trabajado con Draco Rosa y Ricky Martin. Él sabía lo que quería grabar; me abrió la puerta a otro nivel musical y fue muy emocionante”, contó a HOY en entrevista telefónica.

Estrenado el año pasado, “6” está integrado por 13 temas.

“Las canciones que grabé son composiciones de amigos que forman parte de una nueva generación de compositores; trabajaron para que se escuchara como una historia, todas las canciones están relacionadas. Es un proyecto muy redondo. Fue muy emocionante trabajar en él”, agregó la intérprete de 30 años y considerada actualmente una de las mejores intérpretes del mundo de habla hispana.

Originaria de Hermosillo, Sonora, Yuridia Francisca Gaxiola Flores se dio a conocer como una de las alumnas de la cuarta generación del reality show “La Academia” de la televisora mexicana TV Azteca en 2005.

Fue la ganadora del segundo lugar y hasta el momento, la alumna más destacada del reality y la que ha logrado no sólo ser la artista con mayor número de discos vendidos en México y América Latina desde su álbum debut “La voz de un ángel” (2005).

A la intérprete, le tocó prácticamente crecer ante los ojos del público. En ocasiones ha sido blanco de comentarios y críticas, algo que ha aprendido a sobrellevar con el paso del tiempo; también aprendió a valorar a los que están con ella.

“A mis fanáticos les tocó ser testigos de mi crecimiento, de cómo pasaron los años, de los discos que grabé, han sido parte de lo que he vivido. Hay una parte de la prensa que se dedica a meterse en la vida de los demás, otra es muy respetuosa; depende de uno como artista ver a qué le hace caso. Antes prestaba más atención a este tipo de cosas, me daba más coraje que juzgaran cómo vivía, qué hacía, ahora ya no me interesa”, destacó.

A lo que le presta toda su atención y energía es a su hijo Phoenix, de 10 años, a su público y a su carrera. Eso es lo que más valora.

“El público ha sido muy leal conmigo, también mi equipo de trabajo que más que compañeros, son amigos. Mi familia me ha apoyado a pesar de que no he estado presente muchas veces porque ahora estoy de viaje siempre; que no me hayan abandonado, eso es lo que más valoro”, aseguró.

De la gira con ‘6’

Con su actuación en Chicago el próximo 3 de marzo, Yuridia comenzará su gira de conciertos por EEUU que la llevará a ciudades como Milwaukee el 4 de marzo; Houston, Texas el 5, San Antonio el 9, Laredo el 11, El Paso el 31 de marzo; tendrá dos presentaciones más en Texas el 1 y 2 de abril en Odessa y Dallas para posteriormente cantar el Riverside, California, el 6 de abril, en Los Ángeles el 7, en Sacramento el 8, y en San Diego, California, el 9 de abril.

La gira con este material cargado de canciones “cortavenas” y sus éxitos, tiene a Yuridia con expectativa.

“Estoy muy emocionada porque me toca presentar canciones del nuevo disco; para mí grabar esta música ha sido todo un proceso, me encanta irme de gira y cantar en un escenario; hace mucho que no me presento en Chicago, volver es emocionante”, aseguró.

La intérprete dijo que tener un público que abarca todas las edades, es un reto, que acepta con gusto.

“Cuando estoy en los shows y veo gente de todas las edades, lo veo como una responsabilidad. Ya me hice a la idea que lo que quiero es cantar, no baladas, pero sí cantarle al amor en estos tiempos donde todos están enfocándose en otras cosas. Me gusta decirle al público ‘sigo aquí, en caso que quieran desahogarse conmigo si alguien les rompió el corazón’. Quiero seguir haciendo esto hasta que la gente me deje”, aseguró.

Yuridia en concierto

Cuándo: 3 de marzo, puertas abren a las 8 p.m.; concierto 9 p.m.

Dónde: Copernicus Center, 5216 W. Lawrence Ave.

Admisión: Desde $45

Información: 847.877.3915 o en www.reventónpromotions.com