Oscar: siguen faltando mujeres, hispanos y otras minorías

¿Quién ganará el Oscar? Pronósticos de la AP

LOS ANGELES (AP) — En anticipo a los Premios de la Academia este domingo, los reporteros de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle comparten sus predicciones para una ceremonia en la que muchos anticipan que arrase “La La Land”. MEJOR PELICULA Las nominadas: “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, … Seguir leyendo ¿Quién ganará el Oscar? Pronósticos de la AP →