¿Quién ganará el Oscar? Pronósticos de la AP

LOS ANGELES (AP) — En anticipo a los Premios de la Academia este domingo, los reporteros de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle comparten sus predicciones para una ceremonia en la que muchos anticipan que arrase “La La Land”.

MEJOR PELICULA

Las nominadas: “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight”.

BAHR:

Ganará: “La La Land”.

Debería ganar: “La La Land”. Hemos sido consumidos demasiadas veces por películas como “The Artist” y “Argo” que nos atraen con sus sensibilidades retro y de autocontemplación pero que se evaporan rápidamente de nuestras memorias. “La La Land” es diferente. Será un clásico moderno que veremos una y otra vez a lo largo de los años.

COYLE:

Ganará: Sería tonto apostar en contra de “La La Land”, la favorita nominada a 14 premios y ganadora del Globo de Oro. Y sin embargo no me puedo contener. La elección de Donald Trump cambió el humor en Hollywood de una manera tan drástica que simplemente no veo el efervescente musical de Damien Chazelle ganando el premio a mejor película. El poético y lírico “Moonlight” no es un filme de corte social, pero se siente más acorde a este momento. Quizás logre apuntarse una de las victorias más sorpresivas en la histórica de los Oscar.

Debería ganar: “Moonlight”, pero no por el ambiente post-elecciones, sino porque es realmente hermosa.

___

MEJOR ACTOR

Los nominados: Casey Affleck, “Manchester by the Sea”; Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”; Ryan Gosling, “La La Land”; Viggo Mortensen, “Captain Fantastic”, y Denzel Washington, “Fences”.

BAHR:

Ganará: Probablemente Denzel Washington, y no estaría nada mal. Washington ha vivido por años en el Troy Maxson de August Wilson y su interpretación es poderosa y resonante.

Debería ganar: Casey Affleck se ha convertido últimamente en otra opción poco popular, pero su trabajo en “Manchester by the Sea” es tan singular y específico para él. Nadie más podía haber encarnado a Lee Chandler.

COYLE:

Ganará: Se ha vuelto un acertijo. Creo que el ganador del SAG, Denzel Washington, se lo llevará.

Debería ganar: Si buscamos “actuación poderosa” en el diccionario, deberíamos encontrar un torrente de palabras del titánico Denzel. Affleck también se lo merece. Pero me voy a ir por Gosling, quien ha sido curiosamente infravalorado este año pese a ser más o menos el astro del cine más cool del planeta. Mi voto, empero, es más por su trabajo en “The Nice Guys” que en “La La Land”.

___

MEJOR ACTRIZ

Las nominadas: Isabelle Huppert, “Elle”; Ruth Negga, “Loving”; Natalie Portman, “Jackie”; Emma Stone, “La La Land”, y Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins”.