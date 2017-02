Bosé: “Trump nos va a venir muy bien a todos”

PrimiciaAP: Beyonce se retira de Coachella, actuará en 2018

NUEVA YORK (AP) — Beyonce, quien está embarazada de mellizos, no actuará en Coachella este año, pero encabezará el festival en el 2018. En un comunicado enviado a The Associated Press el jueves, representantes de la cantante en Parkwood Entertainment y la productora del festival Goldenvoice dijeron que la estrella pop tuvo que retirarse del … Seguir leyendo PrimiciaAP: Beyonce se retira de Coachella, actuará en 2018 →