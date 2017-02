Arranca carnaval de Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO (AP) — Personas en todo Brasil iniciaron desde el viernes sus festejos del Carnaval al salir a las calles a bailar samba, tomar cerveza y olvidarse por un momento de los problemas económicos y la crisis política provocada por un enorme escándalo de corrupción.

En Río, casa del Carnaval más famoso del mundo, surgieron varias fiestas callejeras al caer la tarde. Miles de personas bailaron bajo un clima de 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) y una intensa humedad típica del verano en el Hemisferio Sur.

En la fiesta callejera de “Carmelitas”, los asistentes se vistieron como monjas en el barrio bohemio de Santa Teresa, en Río de Janeiro. Muchos de ellos portaban carteles que iban desde insultos a políticos hasta llamados a la legalización de las drogas.

“El Señor dice: probarás todas las hierbas que surjan de las semillas”, se leía en una pancarta.

“El Carnaval es una fiesta muy buena y democrática”, dijo Nilse Azevedo. “Quien quiera rezar, reza. Quien se quiera divertir en las calles, se divierte”.

En el sambódromo, en donde las competencias de las escuelas de samba inician a partir del domingo, miles de personas se hicieron presentes para la tradicional entrega de la llave de la ciudad al “Rei Momo”, el rey de los placeres carnales. El ex alcalde Eduardo Paes siempre realizó la ceremonia en medio de una gran fanfarria.

Sin embargo, Marcelo Crivella, un obispo pentecostal jubilado, quien tomó el cargo el 1 de enero, había evadido en las últimas semanas preguntas sobre su participación en el Carnaval o en qué consistiría. Llamadas y correos electrónicos a su oficina no fueron respondidos.

Con la simbólica llave en la mano, María Cristina parecía alguien a quien habían dejado plantada.

“También me gustaría saber lo que está sucediendo”, dijo cuando el reportero de The Associated Press le preguntó qué haría con la llave.

Cristina señaló que la oficina del alcalde le pidió a ella y al grupo de entrega de la llave simbólica, que asistieran el lugar, pero no le dijeron nada más sobre los planes.

El alcalde “debería separar la religión de la política en nuestro Carnaval”, dijo Marisol Portela, un ama de casa que acudió al sambódromo. “No se le extrañará. De cualquier forma tendremos nuestra fiesta”.

En Sao Paulo, en donde las competencias de escuelas de samba inician la noche del viernes, se presentaron fuertes tormentas. Algunas calles en el este de la ciudad presentaron inundaciones y las imágenes de Globo Television mostraron carros alegóricos completamente sumergidos.