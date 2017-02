“Moonlight” y “American Honey” se miden en los Spirit

SANTA MONICA, California, EE.UU. (AP) — Los últimos tres largometrajes ganadores en los Premios Spirit al Cine Independiente se han llevado el Oscar a la mejor película, pero parece que esa racha se terminará este año.

La favorita de los Premios de la Academia “La La Land” tuvo un modesto presupuesto de 30 millones de dólares, que sin embargo fue demasiado para calificar para estos premios al cine independiente. Las principales contendientes son la historia sobre un joven negro gay en los barrios bajos de Miami “Moonlight”, de Barry Jenkins, y la odisea en el centro de Estados Unidos de Andrea Arnold “American Honey”. Ambas cuentan con seis nominaciones, incluyendo a mejor película y mejor director.

“Moonlight” compite por ocho Oscar y es probable que se lleve a casa algunos premios el domingo, mientras que “American Honey” y otras películas de menor presupuesto tendrán su gran día el sábado. Los Premios Spirit, realizados en una carpa en la playa de Santa Mónica, California, son el antídoto relajado a los Premios de la Academia donde los cocteles y el orgullo independiente se consumen en cantidades iguales.

Los Spirit, que se transmitirán en vivo por la cadena IFC a partir de las 2 p.m. hora local (1700 GMT), suelen servir como un ensayo general para los Oscar a la orilla del mar. Antes de que “Spotlight”, “Birdman” y “12 Years a Slave” ganaran los Premios de la Academia, fueron galardonados en la víspera con el Spirit.

Algunos consideran que “Moonlight” o “Manchester by the Sea” de Kenneth Lonergan (nominada a cinco Spirit, incluyendo mejor largometraje y mejor actor para Casey Affleck) tienen posibilidades de superar el encanto de “La La Land”. Pero el impulso de este musical moderno en los Oscar, que con 14 nominaciones igualó el récord de “All About Eve” y “Titanic”, ha dado la sensación de un triunfo aplastante.

Las otras nominadas a mejor largometraje en los Spirit son “Jackie” del chileno Pablo Larraín, cuya estrella Natalie Portman también está nominada como mejor actriz, y “Chronic” del mexicano Michel Franco, protagonizada por Tim Roth en el papel de un enfermero.

Otras nominadas que no han llamado tanto la atención son “The Fits”, de la debutante Anna Rose Holmer, “The Witch” de Robert Eggers “Other People” de Chris Kelly y “Spa Night” de Andrew Ahn.

Los nominados son elegidos por miembros de Film Independent, una organización que incluye críticos, cineastas, actores, programadores de festivales, ganadores previos y nominados así como miembros de su junta directiva. Este año los presentadores de la ceremonia serán los comediantes Nick Kroll y John Mulaney.