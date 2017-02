Cinco datos curiosos sobre la 89 ceremonia de los Oscar

LOS ANGELES (AP) — Cinco datos curiosos sobre la 89 ceremonia de los Premios de la Academia.

ES UN HONOR SER NOMINADO: Pero después de 21 nominaciones sería lindo para el mezclador de sonido Kevin O’Connell ganar finalmente. Es el artista más nominado sin conseguir una estatuilla y este año tiene otra oportunidad por su trabajo en “Hacksaw Ridge”.

NO TAN BLANCOS: Esta es la primera ocasión en los 89 años de historia de los Oscar que hay actores negros nominados en todas las categorías. En 2016 y 2015 no hubo ningún actor de color compitiendo. También hay un récord de cuatro directores negros nominados en la categoría de largometraje documental. Pero por 84ta ocasión no hubo una mujer postulada en la categoría de dirección.

EL ANFITRIÓN: Esta será la primera vez que Jimmy Kimmel funja como maestro de ceremonias de los Oscar, aunque se ha hecho cargo los Emmy en dos ocasiones. Bob Hope mantiene el récord como anfitrión de la gala, un trabajo que llegó a realizar en 19 ocasiones.

MÁS PELICULAS: Este año hubo más películas con potencial para entrar en la terna de los Oscar. La Academia reportó que 336 cintas fueron elegibles para la categoría de mejor película, en comparación con las 305 del año pasado. Además, 85 países postularon películas para la categoría de mejor cinta en lengua extranjera.

PRENSA: Los Oscar se transmiten en los cinco continentes y reporteros de todo el mundo llegan a Hollywood para esta labor. La Academia emitió más de 1.600 credenciales de prensa para la 89na edición de sus premios. Las estrellas que lleguen a la alfombra roja posarán para más de 70 fotógrafos.

