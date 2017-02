Lejos del Carnaval en la calle, Río celebra un lujoso baile

Lista de ganadores de los Premios Spirit

Lista de ganadores de los Premios Spirit del Cine Independiente, que se entregaron el sábado en Santa Mónica, California. -Película: “Moonlight” -Director: Barry Jenkins, “Moonlight” -Actriz: Isabelle Huppert,”Elle” -Actor: Casey Affleck, “Manchester by the Sea” -Actriz de reparto: Molly Shannon, “Other People” -Actor de reparto: Ben Foster, “Hell or High Water” -Guion: “Moonlight” -Mejor ópera … Seguir leyendo Lista de ganadores de los Premios Spirit →