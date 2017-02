‘El futuro’ es de AJ Dávila

CHICAGO_ Experimentar e ir por caminos musicales nuevos es lo que busca Arnaldo José Lozada (A.J Dávila) en su apuesta musical.

El que fuera vocalista y bajista de la banda de garage rock puertorriqueña Dávila 666, se adapta y vive sus cambios sin perder su esencia roquera e independiente.

Como prueba: Su cover del tema “Media naranja” -esa canción pop, cursi y pegajosa que en 1995 marcó el debut de la cantante mexicana Fey- que incluyó en “Beibi” su segundo disco en solitario.

“Siempre quise hacer ese cóver, fue de esas espinitas que se saca uno”, contó en entrevista telefónica.

De cara al lanzamiento próximo de su tercer disco, “El futuro”, -del que ya estrenó el video del sencillo “Beautiful” y prepara el de “17”- y en plena gira por EEUU junto a sus amigos del dúo de indie rock Crocodiles, el también productor está optimista.

“Este disco te va a encantar. Creo que he estado es mi momento más creativo, es cuando más he trabajado en el estudio”, agregó.

También es la primera vez que trabajó con un productor. Sus dos discos anteriores como solista -“Terror Amor” y “Beibi”-, los produjo él, formaron parte de una sola sesión y fueron trabajo de un mes.

“El futuro” le tomó más de un año y fue producido por Sergio Acosta, guitarrista de la banda mexicana Zoé. Y por lo que ha compartido en sus redes, ha tenido colaboraciones en el disco con gente como Meme del Real, de Café Tacvba; Demián Gálvez, de Centavrvs; y Paco Huidobro de Fobia.

“Fue ‘heavy’ en el buen sentido de hacer un buen trabajo y eso me encanta, más cuando tengo la oportunidad de estar todo el tiempo que pueda del estudio. Aprendí mucho de Sergio, muchas cosas que no había probado nunca y fue muy bonito”, compartió.

Específicamente esas cosas fueron cuestiones de producción. AJ usualmente hacía dos tomas por canción en sus otros discos, en este disco, cada canción requirió hasta 20.

“Hasta que quedara perfecto”, agregó. “Fueron cosas de saber bregar con la cuestión de producción, tratar con diferentes sonidos. En este disco todos los instrumentos que usamos fueron de los (años) 60, de los 70, no hay nada más nuevo que eso; no perdí mi esencia, Fue una producción grande, de una calidad mucho más clara, pero que sigue manteniendo esa esencia de mi trabajo”.

El rock de AJ Dávila tiene mucho sentimiento. Hay algo que trasciende, que comunica, que llega con su voz. Lo suyo son vivencias a ritmo de rock. De amor, vida y optimismo. Y de dolor.

“Todo lo que escribo es de lo que vivo, hay veces que se me hace difícil cuando paso por una situación que me da mucho dolor, no puedo escuchar música, me bloqueo, me tranco. Es cuando supero eso que puedo escribir de todo lo que pasa. Hay músicos que cuando están tristes pueden escribir y de un montón de cosas, yo todo lo contrario. Hasta que asimilo lo que pasó es que puedo escribir”, dijo.

El puertorriqueño ha hecho de la Ciudad de México su hogar desde 2014. Lo invitaron a tocar al Festival Marvin y esa misma semana, decidió quedarse. De México, todo lo inspira y encuentra el ambiente muy cosmopolita que no tiene nada que envidiarle a urbes como París, Nueva York o Los Ángeles.

“Es una ciudad muy rica y culturalmente tiene todo. Yo no me muevo; es mi casa, y creativamente, mi casa disquera, mi equipo de trabajo, está ahí, he tenido un crecimiento increíble”, agregó.

Después de las tinieblas

Todo ese optimismo, amor y creatividad están plasmados dice, en “El Futuro”. El año pasado, como preámbulo a ello y marcando su adiós al pasado y sus dificultades, lanzó el sencillo “Post Tenebras Lux” -nombre también del filme de 2012 del director mexicano Carlos Reygadas- frase en latín que significa“después de las tinieblas, la luz”. Y la luz para Dávila es “El futuro”.

“Este disco es el futuro de mi vida, después de haber salido de toda esa oscuridad que nos atrapa. Es mi nuevo sonido, lo que representa este nuevo AJ Dávila, es otra etapa de mi carrera. Tampoco me gusta repetir lo que hago, si ya lo hice, ya pasó. Este disco representa muchas cosas que quería experimentar y es de muchos estilos”, adelantó.

El disco tiene inspiración en temas sociales y actuales, como la situación política a nivel mundial, en México y EEUU. Y se refirió en especial al presidente de EEUU, Donald Trump.

“Toda esta situación que estamos pasando los latinos, nos afecta todo lo que pasa. Estamos siendo afectados por este maniático, no hay otra palabra par describirlo, que como un maniático salvaje e ignorante. Es el peor show de la historia. Están pasando cosas malas, pero uno tiene que inspirar, mostrar que no todo está mal que siempre hay espacio para reinventarnos y querernos. Creo que Latinoamérica tiene que estar más unida que nunca y las diferencias que podamos tener, olvidarlas”, reflexionó.

Además de la gira actual por EEUU junto a sus amigos de Crocodiles y con la que viene a Chicago, AJ estará en el festival SXSW de Austin, Texas, el 13 de marzo y de ahí le sigue una ronda de festivales en México como el Corona Anagrama, el Festival Marvin, el Machaca Fest y el Ceremonia.

Que haya experimentado en “El Futuro” con ritmos y colaboraciones, no quiere decir que no haya rock y garage.

“El ‘garacho’ siempre estará, y esa energía en mis shows. Uno tiene que probar muchas cosas que siempre he querido probar y que antes no hice. No es nada fácil reinventarse, más que cuando uno viene de un grupo reconocido y con una base de fanáticos. Se requiere, como dicen en México, ‘de huevos’. Soy una persona que si tengo que trabajar 48 horas en un día de 24, lo hago”.

AJ Dávila | Crocodiles | The Bingers

Cuándo: 2 de marzo a partir de las 9 p.m.

Dónde: The Empty Bottle, 1035 N. Western Ave.

Admisión: $12

Información: 773.276.3600 o www.ticketweb.com