Crocodiles y sus noches de insomnio hechas disco

CHICAGO_ Los momentos y pasajes complicados en su vida personal, noches de insomnio y de estar en una etapa de esas donde parece no haber esperanza, fueron los motivos detrás de “Dreamless”, el más reciente material del dúo estadounidense de indie pop

oise rock Crocodiles.

Originarios de San Diego California, Crocodiles lo integran Brandon Welchez (voz, guitarra) y Charles Rowell (guitarra, sintetizador), quienes se conocieron durante los años mozos de su adolescencia en una manifestación antifascista. Estuvieron en distintas bandas de punk/noise y en 2008 se volvieron “Crocodiles”.

“Dreamless” es su sexto disco, integrado por diez temas y que fue grabado en la Ciudad de México, donde son ya visitantes frecuentes y comparten fiestas, sesiones y ahora gira por EEUU con su amigo AJ Dávila.

“Es la segunda vez que trabajamos con Martin Thulin (miembro de la banda de post-punk Exploded View). Al momento que lo grabamos estábamos pasando por mucha mierda en nuestra vida personal; el título es literal, estaba sin dormir 3 o 4 noches seguidas, súper perdido, mi cabeza estaba jodida”, relató en entrevista Brandon Welchez.

Sin embargo, el sonido de “Dreamless” es como de ensueño, de esos que transmiten una calma, como puede apreciarse en los dos primeros sencillos, “Telepathic Lover” y “Not Even in Your Dreams”.

En letras y ritmos, es el disco que Welchez define uno de los de más exploración.

“Nos consideramos libres de probar de todo; siempre hemos estado conectados a diferentes bandas y géneros, nos damos la libertad. Esta vez muchas de esas influencias nos llegaron y nos permitimos hasta probar una cumbia, algo que no hubiésemos hecho antes, también usamos menos guitarras, más teclados y sonidos raros”, describió.

Con “Dreamless” Crocodiles va a otros lugares. Sin embargo, regresarán pronto al punk, su primer amor. Ya tienen material para el próximo disco.

“Todo lo que está sucediendo en el mundo y especialmente en EEUU, tiene un impacto en los artistas. Después de ‘Dreamless’ volveremos al punk”, agregó.

La vida del rocanrol

En su gira por EEUU junto a AJ Dávila, dice, es como una continuación de su vida en la Ciudad de México.

“Es como una pequeña y rara fiesta musical”, dijo. “Con AJ somos amigos, y toda nuestra vida gira alrededor de la producción musical, de escribir, de trabajar. Tenemos esa conexión, esa colaboración y salimos de fiesta. La gira es como una fiesta sobre ruedas”.

Vivir en la Ciudad de México de cuando en cuando, le ha permitido conocer las bondades del país. “No he experimentado el lado malo; no tengo de qué quejarme. La gente ha sido muy cálida, amigable. Y me preocupa lo que pasa en EEUU”, dice de la relación de los países.

A nivel de vivir como “estrella de rock”, dice, hay más mitos que verdades. Más en la escena independiente, aunque el viaje es divertido, reconoce.

“No es siempre fácil; es una batalla constante. Aquí el dinero varía, no tienes algo fijo, sales por meses, descuidas tu vida personal y familiar. Pero te diré que desde la mitad de mis veintitantos y ahora en mis treinta y tantos, me la he pasado haciendo amigos en todo el mundo, he podido ver el mundo y tener colaboraciones creativas especiales. Eso es una gran suerte”, contó.

El estrés por los ingresos y no tener algo “estable” se recompensa de otra forma. Con esas cosas que el dinero no compra.

“Ho hay dinero suficiente en el mundo para pagar las experiencias que hemos tenido y eso es especial. Producimos música y el mundo nos paga con experiencias, eso te da perspectiva y un lugar a donde ir. Sé que puedo ir a Santiago (de Chile) a Roma, a Tokio, es hermoso; y no por ser sentimental, pero lo es”, compartió.

