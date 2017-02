Oscar 2017: Lista de ganadores

Los ganadores de la octogésima novena edición de los premios Oscar, realizada este 26 de febrero.

– Mejor Documental: “O.J. Made in America”.

-Mejor vestuario- “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

-Mejor maquillaje y peinado :” Suicide Squad”

-Mejor actor de reparto: Mahershala Ali “Moonlight”