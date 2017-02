Oscar 2017: El discurso de Gael García Bernal contra el muro de Trump

CHICAGO_ De los discursos de la octogésima novena edición de los premios Oscar, fue el del actor mexicano Gael García Bernal de los que más impacto causó.

“El charolastra”, quien fungió como presentador junto a la actriz Hailee Steinfeld, aprovechó su momento en el escenario del Dolby Theatre de Hollywood, California para expresarse contra la construcción del muro propuesto por el presidente Donald Trump en la frontera México-EEUU.

Gael García Bernal: "As a Mexican, as a Latin-American, as a migrant worker, as a human being, I am against any form of wall." #Oscars pic.twitter.com/3fiYgSV1AH

— ABC News (@ABC) February 27, 2017