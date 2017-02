Los sucesos de una noche en ‘The Wolf at the End of the Block’

Gabriel Ruiz (Abe), Ayssette Muñoz (Miranda) y Sandra Márquez (Frida) en una escena de la obra ‘The Wolf at the End of the Block’. JOEL MAISONET | CORTESÍA

CHICAGO_ Realidad, ficción, mentiras, verdades y estereotipos, se conjugan en “The Wolf at the End of the Block” la obra escrita por Ike Holter que está en cartelera en Teatro Vista hasta este 5 de marzo.

Dirigida por Ricardo Gutiérrez -director artístico de Teatro Vista- en la obra intervienen cinco actores. Gabriel Ruiz (Abe); Sandra Márquez (Frida); Ayssette Muñoz (Miranda); James D. Farruggio (James), y Bear Bellinger (Nunley).

En cartelera desde 28 de enero, este drama intenso que tiene su estreno mundial, engancha al espectador desde la primera escena donde se ve a Abe (Ruiz), un joven latino que, con el rostro ensangrentado, habla con el dependiente de una gasolinera. La conversación es de Abe de frente a la audiencia.

Abe trata de explicar que fue golpeado por un oficial de policía. Da algunos detalles, pero entre la confusión de ese momento, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó.

Lo que sí queda claro es que los sucesos ocurrieron en un bar y que el policía con el que tuvo el enfrentamiento era anglosajón. Y que hubo alcohol de por medio.

Lo que seguirá es un recorrido por lo que sucede las 48 horas, que sumará reacciones, comentarios, sacará a la luz relaciones familiares, amistosas y juegos de poder.

Abe decide contarle a Miranda lo sucedido; ella, aspirante a reportera, anima a su hermano a hablar de su caso, ya que todo parece, ha sido víctima de abuso policial. Nunley, su amigo y patrón -de origen afroamericano- ve también el caso de Abe una oportunidad para dar voz a otros de las minorías que no hablan de sus casos de abuso.

Miranda decide contactar a Frida, quien es reportera de un diario -se hacen posibles referencias a que sea periodista del diario Chicago Tribune, aunque también va a grabar la entrevista con Abe en video- y quien es considerada una de las voces latinas en los medios de comunicación.

Frida impone su propio control de información para llevarse la exclusiva. Y juega sus cartas.

Al realizar una investigación por su cuenta, Miranda se percatará que su hermano esconde datos relevantes de lo sucedido esa noche, pero con tal de llevar a los medios y a la opinión pública el caso y jugar el papel de víctima -y Frida no perder su exclusiva-, lo que cuentan son verdades a medias o alternativas.

Y James, un policía vigilante, está al tanto de cada paso que Abe da. Sabe dónde vive, con quién habla, qué bares frecuenta.

En la obra, Holter -considerado como uno de los dramaturgos más sobresalientes, originario de Minneapolis pero radicado en Chicago desde sus años de estudiante en la Universidad DePaul- no da una lección moralista, no toma partido por ninguna de las cinco perspectivas presentadas en cada personaje.

Comparte sus experiencias, dejándole al espectador las puertas abiertas, invitándole a realizar sus propios juicios y sacar sus propias conclusiones.

En esa maraña que conjuga los temas de racismo, sexismo, abuso policial y perfilamiento racial, la salida al final de la calle es sólo mostrar la complejidad del ser humano. Con todos sus juicios y etiquetas.

“The Wolf at the End of the Block”, forma parte de una serie de trabajos comisionados por Teatro Vista que exploran la diversidad y la variedad de la experiencia humana desde la perspectiva latina o de las minorías.

The Wolf at the End of the Block

Cuándo: Hasta el 5 de marzo

Dónde: The Richard Christiansen Theater, 2433 N. Lincoln Ave.

Admisión: $30

Información: 773.599.9280 o en www.teatrovista.org