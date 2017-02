Barack y Michelle Obama firman acuerdo para publicar libros

NUEVA YORK (AP) — Barack y Michelle Obama han firmado acuerdos.

El ex presidente y ex primera dama han firmado con Penguin Random House, informó el martes el grupo editorial. Las especificaciones financieras no se dieron a conocer, aunque es muy probable que el contrato ronde las decenas de millones de dólares. La pareja ha publicado libros en Crown, una editorial de Penguin Random House.

“Estamos realmente emocionados de continuar con nuestra sociedad editorial con el presidente y la señora Obama”, dijo en un comunicado el director general de Penguin Random House, Markus Dohle.

“Con sus palabras y liderazgo, pueden cambiar el mundo, todos los días; con los libros que publicamos en Penguin Random House, nos esforzamos por hacer lo mismo. Ahora, estamos entusiasmados de trabajar con el presidente y la señora Obama para hacer de cada uno de sus libros un evento editorial mundial, de alcance y significado sin precedentes”.

El duelo único para llegar a un acuerdo es por sus libros que están entre los más anticipados en la memoria de un antiguo presidente y primera dama.

Barack Obama es considerado por muchos como uno de los prosistas más finos entre los presidentes recientes, y ha escrito “Dreams from My Father” (“Los sueños de mi padre”), que vendió millones, y “The Audacity of Hope” (“La audacia de la esperanza”). Michelle Obama ha proporcionado pocos detalles sobre su época como primera dama: su único libro es sobre comida y jardinería, “American Grown” (“Cultivado en Estados Unidos”), publicado en 2012. Ambos Obama son muy populares dentro y fuera de Estados Unidos.

El grupo no dijo de inmediato en cuál editorial se publicarán los libros. Tampoco se dieron a conocer títulos, fechas de publicación ni otros detalles sobre los libros.