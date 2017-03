¿Tres mentiras cada diez minutos?

Reseña: “Logan” un buen final para el Wolverine de Jackman

“Logan” no es para los débiles de corazón, no sólo por su violencia bruta, sino porque tiene un peso emocional que generalmente no se espera de una película basada en un comic. La última entrega de Hugh Jackman como Wolverine, “Logan”, dista de ser la típica película de superhéroes brillante y colorida. Es cruda, oscura … Seguir leyendo Reseña: “Logan” un buen final para el Wolverine de Jackman →