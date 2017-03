Maluma promete sorpresas en su 1ra gira por EEUU

NUEVA YORK (AP) — Maluma, el artista más joven en ocupar simultáneamente las casillas 1 y 2 del Latin Airplay de Billboard, finalmente podrá deleitar a sus fans estadounidenses, en persona.

La sensación colombiana del reggaetón arranca el jueves su gira mundial en Estados Unidos con un concierto en McAllen, Texas, al que seguirán 15 presentaciones más alrededor del país.

“Es la primera vez que voy a hacer una gira en Estados Unidos”, dijo Maluma con entusiasmo en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press. “Nos habíamos aguantado de hacer esta gira porque pues venía de Latinoamérica y de Europa, he hecho también muchos conciertos en Argentina y no me había quedado tiempo para dedicar una buena gira aquí en Estados Unidos”.

“Eso me tiene como que muy emocionado, que es la primera vez que llego con un World Tour”, añadió el intérprete galardonado recientemente con dos premios Lo Nuestro y finalista a siete Premios Billboard de la Música Latina. “Estoy muy feliz y espero que se den la cita y nos veamos allá”.

Aunque se abstuvo de dar detalles, prometió “muchas sorpresas” y señaló que posiblemente tenga “algunos artistas invitados en algunas ciudades”.

“No te puedo contar mucho, pero sí quiero que cada show sea una experiencia diferente con este equipo de trabajo que está a la altura para hacer el espectáculo que la gente se merece”, dijo.

A lo largo de unas dos horas, Maluma interpretará sus éxitos más recientes y aquellos que hicieron vibrar a sus seguidores el año pasado, como “Borró cassette” y “El perdedor”.

“Son temas que no pueden faltar en esta gira y estoy muy emocionado”, expresó. “Vamos a ver qué pasa”.

Entre otras paradas actuará dos noches en The Fillmore Miami Beach, el 10 y 11 de marzo; pasará por Washington y Boston el 18 y 19 de marzo, respectivamente; se presentará en Las Vegas el 24 y terminará el 26 en el Microsoft Theater de Los Ángeles. En Nueva York estará el 17 de marzo en el Hammerstein Ballroom.

“Trato de cuidarme mucho porque son muchas fechas y son seguidas”, dijo Maluma sobre su rutina. “Creo que lo más importante es estar hidratado, cuidar las cuerdas vocales y tener clases … de técnica vocal” con una profesora que lo está acompañando. “Ejercicio no puede faltar”, señaló, “¡y mucha música!”.

El cantante, que encabezó recientemente las listas de popularidad con su tema “Sin contrato” (con Fifth Harmony) y “Chantaje” de Shakira, ha visto explotar su popularidad desde que debutó en 2012 con el álbum “Magia”, al que siguió en 2015 “Pretty Boy, Dirty Boy”. Tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram, 23 millones en Facebook y 3,5 millones en Twitter, y su canal oficial en YouTube, MalumaVEVO, cuenta con casi 7 millones de suscriptores y suma más de 4.000 millones de vistas con videos como “Sin contrato”, su colaboración con Ricky Martin “Vente pa’ ca” y “Chantaje”.

“El año pasado fue un año muy productivo para mi carrera, para mi vida. Todo se dio como lo soñé y bueno, lo importante es que apenas estoy empezando ¿no? Apenas es el inicio de una gran carrera, si Dios quiere y me da la salud y me da la vida”, dijo el artista.

Pero el astro de 23 años no se vio exento de controversia. Su éxito “Cuatro babys” (con Noriel, Bryant Myers y Juhn), lanzado el pasado octubre, habla de su relación con dos mujeres casadas, una soltera y otra medio “psycho”.

Algunos criticaron la letra, que incluye frases como “todas saben en la cama maltratarme” y “comprando en San Valentín ya me salieron más caras que un reloj Ulysse Nardin”, por considerarla machista y presentar a las mujeres como objetos.

Maluma entiende que la fama implica una responsabilidad, pero no permite que esto lo limite o lo defina.

“Yo no obligo a las personas a que escuchen mi música”, señaló Maluma, cuyos seguidores incluyen “tanto niños, como jóvenes, como adultos”.

“La gente que le gusta mi música pues es una bendición muy grande; la gente que no me escucha, … pues como dicen por ahí, para gustos los colores”, dijo. “Sí siento que tengo una responsabilidad, pero tampoco mi música se basa en educar a los niños. Yo creo que la educación viene desde la casa, desde el hogar, desde sus padres. Hay muchos jóvenes que me siguen y que les encanta mi música y por eso la sigo haciendo”.

Actualmente está trabajando en las canciones que conformarían su próximo álbum, que planea grabar en Miami con productores locales y colombianos con los que ya ha trabajado.

“Quiero cambiar un poquito la onda de lo que he venido haciendo, siempre arriesgarme pero de una buena manera”, dijo. “Eso es lo que quiero hacer con mi próximo disco, pero no les puedo adelantar mucho” todavía.

